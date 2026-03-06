Mörrums GoIS U20 till kvalet – avgjorde matchserien mot KRIF Hockey J20

Mörrums GoIS U20 vann med 2–1 mot KRIF Hockey J20

Simon Högardh avgjorde för Mörrums GoIS U20

Andra raka segern för Mörrums GoIS U20

Efter seger på hemmaplan med 2–1 (1–0, 0–1, 1–0) har Mörrums GoIS U20 nu avgjort matchserien mot KRIF Hockey J20 i playoff 2 till kval till U20 region syd herr. Mörrums GoIS U20 vann totalt med 2-0 i matcher.

Mörrums GoIS U20 tog därmed fjärde raka seger mot just KRIF Hockey J20.

Mörrums GoIS U20–KRIF Hockey J20 – mål för mål

Wille Nilsson Lindkvist gjorde 1–0 till Mörrums GoIS U20 efter bara 1.53 med assist av Jonathan Thörn och Hugo Yngsell.

Efter 18.29 i andra perioden slog Sigge Harrysson till på pass av Anton Ottinger och Emil Petersen och kvitterade för KRIF Hockey J20.

Mörrums GoIS U20 tog ledningen redan efter efter 1.43 i tredje perioden genom Simon Högardh framspelad av Robin Eskelinen och Jonathan Thörn. Det fastställde slutresultatet till 2–1.

Mörrums GoIS U20–KRIF Hockey J20 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

Playoff 2 till kval till U20 region syd herr, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (1.53) Wille Nilsson Lindkvist (Jonathan Thörn, Hugo Yngsell).

Andra perioden: 1–1 (38.29) Sigge Harrysson (Anton Ottinger, Emil Petersen).

Tredje perioden: 2–1 (41.43) Simon Högardh (Robin Eskelinen, Jonathan Thörn).