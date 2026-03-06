Mörrums GoIS U20 till kvalet – avgjorde matchserien mot KRIF Hockey J20
- Mörrums GoIS U20 vann med 2–1 mot KRIF Hockey J20
- Simon Högardh avgjorde för Mörrums GoIS U20
- Andra raka segern för Mörrums GoIS U20
Efter seger på hemmaplan med 2–1 (1–0, 0–1, 1–0) har Mörrums GoIS U20 nu avgjort matchserien mot KRIF Hockey J20 i playoff 2 till kval till U20 region syd herr. Mörrums GoIS U20 vann totalt med 2-0 i matcher.
Mörrums GoIS U20 tog därmed fjärde raka seger mot just KRIF Hockey J20.
Mörrums GoIS U20–KRIF Hockey J20 – mål för mål
Wille Nilsson Lindkvist gjorde 1–0 till Mörrums GoIS U20 efter bara 1.53 med assist av Jonathan Thörn och Hugo Yngsell.
Efter 18.29 i andra perioden slog Sigge Harrysson till på pass av Anton Ottinger och Emil Petersen och kvitterade för KRIF Hockey J20.
Mörrums GoIS U20 tog ledningen redan efter efter 1.43 i tredje perioden genom Simon Högardh framspelad av Robin Eskelinen och Jonathan Thörn. Det fastställde slutresultatet till 2–1.
Mörrums GoIS U20–KRIF Hockey J20 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)
Playoff 2 till kval till U20 region syd herr, Jössarinken
Första perioden: 1–0 (1.53) Wille Nilsson Lindkvist (Jonathan Thörn, Hugo Yngsell).
Andra perioden: 1–1 (38.29) Sigge Harrysson (Anton Ottinger, Emil Petersen).
Tredje perioden: 2–1 (41.43) Simon Högardh (Robin Eskelinen, Jonathan Thörn).
