Mörrums GoIS J18 vann mot Kristianstad – trots underläge

Mörrums GoIS J18 vann med 5–3 mot Kristianstad

Mörrums GoIS J18:s Tudor Bolocan tvåmålsskytt

Leon Condrup avgjorde för Mörrums GoIS J18

Inför sista perioden var Kristianstad i ledningen med 3–1 i Kristianstads Ishall. Men Mörrums GoIS J18 vände och vann. Till slut blev det 3–5 i matchen i U18 division 1 syd C herr.

Mörrums GoIS J18:s tränare Fredrik Ekeflod om matchen:

– Det var en tuff match där vi hamnade i ett jobbigt underläge, trots bra spel i andra perioden stod det 3–1. Vi krigade på och fick med oss ett par powerplay i sista perioden som blev avgörande. En fin vändning och lagseger där vi aldrig gav upp.

Tudor Bolocan gjorde två mål för Mörrums GoIS J18

Eliam Nord gjorde 1–0 till Kristianstad efter 9.22. Kristianstad utökade ledningen genom Marlon Thelin efter 2.13 i andra perioden.

Mörrums GoIS J18 reducerade dock till 2–1 genom Tudor Bolocan efter 10.04 av perioden.

Efter 19.07 gjorde Kristianstad 3–1 genom Wilmer Persson. Mörrums GoIS J18 gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 3–1 till ledning med 3–5. 3–4-målet kom med bara 3.10 kvar att spela genom Leon Condrup. Och med 13 sekunder kvar att spela kom också 3–5 genom Caesar Glifberg.

Mörrums GoIS J18:s Tudor Bolocan stod för tre poäng, varav två mål.

Kristianstad tog hem lagens senaste möte med 4–1 i Kristianstads Ishall.

Lagen spelar mot varandra igen den 9 november i Jössarinken.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 12 oktober. Då möter Kristianstad Alvesta i Virdavallens Ishall 14.15. Mörrums GoIS J18 tar sig an Jonstorp hemma 11.15.

Kristianstad–Mörrums GoIS J18 3–5 (1–0, 2–1, 0–4)

U18 division 1 syd C herr, Kristianstads Ishall

Första perioden: 1–0 (9.22) Eliam Nord.

Andra perioden: 2–0 (22.13) Marlon Thelin (Melvin Valentinsson), 2–1 (30.04) Tudor Bolocan (Tristan Isenhelm, Leon Condrup), 3–1 (39.07) Wilmer Persson (Max Gustafsson).

Tredje perioden: 3–2 (45.45) Julius Doverlind, 3–3 (47.45) Tudor Bolocan (Caesar Glifberg), 3–4 (56.50) Leon Condrup (Oscar Seydlitz), 3–5 (59.47) Caesar Glifberg (Tudor Bolocan).

Nästa match:

Kristianstad: Alvesta SK, borta, 12 oktober

Mörrums GoIS J18: Jonstorps IF IshF, hemma, 12 oktober