Mörrums GoIS J18 vann efter avgörande i tredje perioden mot Limhamn

Mörrums GoIS J18 vann med 5–0 mot Limhamn

Oskar Olofsson matchvinnare för Mörrums GoIS J18

Andra raka segern för Mörrums GoIS J18

Det blev seger för Mörrums GoIS J18 borta mot Limhamn i U18 division 1 syd C vår. Efter två perioder var matchen oavgjord, men sen gjorde Tudor Bolocan 0–4 och två minuter senare Caesar Glifberg 0–5. Matchen slutade 0–5 (0–0, 0–0, 0–5).

– Vi startar bra första 10 minuterna, efter det är det 30 minuter där vi inte alls gör rätt saker, där kan vi lika väl hamna i underläge. I sista perioden kommer vi ut med en helt annan inställning och då blir det bra till slut. Många lärdomar att ta med för framtiden, tyckte Mörrums GoIS J18:s tränare Fredrik Ekeflod.

Mörrums GoIS J18 tog därmed andra raka segern, efter 5–0 mot Kristianstad i premiären.

Limhamn–Mörrums GoIS J18 – mål för mål

Första perioden blev mållös, likaså andra perioden.

Mörrums GoIS J18 var starkast i tredje perioden. Laget vann perioden klart och matchen med 5–0.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Mörrums GoIS IK vunnit.

I nästa match, söndag 18 januari möter Limhamn IF Lejonet U18 borta i Landskrona Ishall 13.10 medan Mörrums GoIS J18 spelar hemma mot Alvesta 14.00.

Limhamn–Mörrums GoIS J18 0–5 (0–0, 0–0, 0–5)

U18 division 1 syd C vår, Limhamns Ishall

Tredje perioden: 0–1 (47.27) Oskar Olofsson (Julius Doverlind), 0–2 (47.46) Benjamin Bengtsson (Victor Rasmussen, Tristan Isenhelm), 0–3 (53.53) Leon Condrup (Ludwig Johansson), 0–4 (54.42) Tudor Bolocan (Hugo Yngsell), 0–5 (56.08) Caesar Glifberg (Leon Condrup).

Nästa match:

Limhamn: IF Lejonet, borta, 18 januari 13.10

Mörrums GoIS J18: Alvesta SK, hemma, 18 januari 14.00