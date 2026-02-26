Ny seger för Mörrums GoIS J18 mot favoritmotståndet

Mörrums GoIS J18 vann med 4–0 mot KRIF Hockey J18

Mörrums GoIS J18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Eric Jönsson avgjorde för Mörrums GoIS J18

KRIF Hockey J18 har varit lite av ett drömmotstånd för Mörrums GoIS J18. På torsdagen tog Mörrums GoIS J18 ännu en seger hemma mot KRIF Hockey J18. Matchen i U18 division 1 syd C vår slutade 4–0 (1–0, 2–0, 1–0). Det var Mörrums GoIS J18:s femte raka seger mot just KRIF Hockey J18.

– Inte vår bäst match, vi spelar inte på våra styrkor med fart och bra passningsspel. Bra kamp, bra målvaktsspel och tre poäng är väl det vi tar med oss, kommenterade Mörrums GoIS J18:s tränare Fredrik Ekeflod.

Mörrums GoIS J18 höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Det här innebär att Mörrums GoIS J18 nu har fyra segrar i följd i U18 division 1 syd C vår.

Jonstorp nästa för Mörrums GoIS J18

Mörrums GoIS J18 tog ledningen efter tolv minuters spel genom Eric Jönsson efter förarbete av Matei Bolocan.

Efter 4.24 i andra perioden nätade Julius Doverlind framspelad av Oscar Seydlitz och Leon Condrup och gjorde 2–0. Jonathan Thörn gjorde dessutom 3–0 efter 19.28 på pass av Eric Jönsson och Matei Bolocan.

Efter 19.16 i tredje perioden gjorde Victor Rasmussen också 4–0 assisterad av Albin Håkansson och Tristan Isenhelm.

Med tre omgångar kvar är Mörrums GoIS J18 i serieledning medan KRIF Hockey J18 är på sjätte plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Mörrums GoIS IK vunnit.

I nästa match, söndag 1 mars möter Mörrums GoIS J18 Jonstorp borta i Jonstorps Ishall 13.20 medan KRIF Hockey J18 spelar hemma mot Limhamn 14.00.

Mörrums GoIS J18–KRIF Hockey J18 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

U18 division 1 syd C vår, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (12.50) Eric Jönsson (Matei Bolocan).

Andra perioden: 2–0 (24.24) Julius Doverlind (Oscar Seydlitz, Leon Condrup), 3–0 (39.28) Jonathan Thörn (Eric Jönsson, Matei Bolocan).

Tredje perioden: 4–0 (59.16) Victor Rasmussen (Albin Håkansson, Tristan Isenhelm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrums GoIS J18: 4-1-0

KRIF Hockey J18: 1-0-4

Nästa match:

Mörrums GoIS J18: Jonstorps IF IshF, borta, 1 mars 13.20

KRIF Hockey J18: Limhamn HK, hemma, 1 mars 14.00