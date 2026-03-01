Mörrums GoIS J18 starkast i toppmötet med Jonstorp

Mörrums GoIS J18 vann med 3–1 mot Jonstorp

Mörrums GoIS J18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Mörrums GoIS J18:s Sigge Grindhage tvåmålsskytt

Mörrums GoIS J18 tog en tung seger på bortaplan mot Jonstorp i toppmötet i U18 division 1 syd C vår på söndagen. Matchen slutade 1–3 (0–0, 1–1, 0–2).

Därmed har Mörrums GoIS J18 vunnit fem matcher i rad i U18 division 1 syd C vår och har sex raka segrar på bortaplan.

Sigge Grindhage tvåmålsskytt för Mörrums GoIS J18

Första perioden blev mållös.

4.02 in i andra perioden gjorde Mörrums GoIS J18 1–0 genom Sigge Grindhage med assist av Oscar Seydlitz och Tudor Bolocan. Efter 8.20 i andra perioden slog Olle Stolt till på pass av Filip Klang och Viktor Åkesson och kvitterade för Jonstorp.

10.26 in i tredje perioden satte Sigge Grindhage pucken på nytt framspelad av Tudor Bolocan och Matei Bolocan och gav laget ledningen. Efter 10.41 nätade Julius Doverlind på pass av Leon Condrup och Sixten Jadeland och ökade ledningen för Mörrums GoIS J18. 1–3-målet blev matchens sista.

Det här var fjärde mötet mellan Jonstorp och Mörrums GoIS J18 den här säsongen. Mörrums GoIS IK har tagit två segrar före den här matchen. Jonstorps IF IshF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, torsdag 5 mars möter Jonstorp Limhamn borta i Limhamns Ishall 19.00 medan Mörrums GoIS J18 spelar hemma mot IF Lejonet U18 19.40.

Jonstorp–Mörrums GoIS J18 1–3 (0–0, 1–1, 0–2)

U18 division 1 syd C vår, Jonstorps Ishall

Andra perioden: 0–1 (24.02) Sigge Grindhage (Oscar Seydlitz, Tudor Bolocan), 1–1 (28.20) Olle Stolt (Filip Klang, Viktor Åkesson).

Tredje perioden: 1–2 (50.26) Sigge Grindhage (Tudor Bolocan, Matei Bolocan), 1–3 (50.41) Julius Doverlind (Leon Condrup, Sixten Jadeland).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Jonstorp: 3-0-2

Mörrums GoIS J18: 5-0-0

Nästa match:

Jonstorp: Limhamn HK, borta, 5 mars 19.00

Mörrums GoIS J18: IF Lejonet, hemma, 5 mars 19.40