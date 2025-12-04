Mörrums GoIS J18 segrade i toppmötet – Julius Doverlind hjälte

Mörrums GoIS J18-seger med 3–1 mot Nybro Vikings

Mörrums GoIS J18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Julius Doverlind matchvinnare för Mörrums GoIS J18

Mörrums GoIS J18 tog emot Nybro Vikings i torsdagens toppmöte i U18 division 1 syd C herr. Och det slutade med seger för hemmalaget Mörrums GoIS J18, som besegrade Nybro Vikings med 3–1 (0–0, 0–1, 3–0).

Med en omgång kvar är Mörrums GoIS J18 på andra plats i tabellen, och Nybro Vikings är på tredje plats.

Det var två formstarka lag som möttes. Mörrums GoIS J18 tog fjärde segern i rad. Nybro Vikings hade före matchen fyra segrar i rad.

Helsingborg nästa för Mörrums GoIS J18

Den första perioden slutade mållös.

7.05 in i andra perioden gjorde Nybro Vikings 1–0 genom Norton Jonsson assisterad av Måns Holgersson och Max Zettervall.

Mörrums GoIS J18 gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1. Mörrums GoIS J18:s mål gjordes av Albin Håkansson, Julius Doverlind och Oskar Olofsson.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Mörrums GoIS J18 med 17–10 och Nybro Vikings med 27–9 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nybro Vikings IF med 5–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 7 december. Då möter Mörrums GoIS J18 Helsingborg i Jössarinken 12.00. Nybro Vikings tar sig an Kristianstad borta 14.40.

Mörrums GoIS J18–Nybro Vikings 3–1 (0–0, 0–1, 3–0)

U18 division 1 syd C herr, Jössarinken

Andra perioden: 0–1 (27.05) Norton Jonsson (Måns Holgersson, Max Zettervall).

Tredje perioden: 1–1 (42.21) Albin Håkansson (Ludwig Johansson, Tudor Bolocan), 2–1 (43.49) Julius Doverlind (Lucas Johansson Blomgren, Oliver Kjellin), 3–1 (50.40) Oskar Olofsson (Caesar Glifberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrums GoIS J18: 4-0-1

Nybro Vikings: 4-0-1

Nästa match:

Mörrums GoIS J18: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 7 december

Nybro Vikings: Kristianstads IK, borta, 7 december