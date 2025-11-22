Mörrums fina svit mot Nyköping fortsätter

Mörrum segrade – 5–1 mot Nyköping

Rasmus Leijonhielm avgjorde för Mörrum

Åttonde förlusten i rad för Nyköping

Mörrum har haft det lätt mot Nyköping i hockeyettan södra. Och på lördagen vann Mörrum på nytt – den här gången med hela 5–1 (1–0, 4–0, 0–1) hemma i Jössarinken. Det var Mörrums fjärde raka seger mot Nyköping.

I och med detta har Nyköping åtta förluster i rad.

Mörrum–Nyköping – mål för mål

Hampus Johannesson gav Mörrum ledningen efter 13.01 på pass av Mathias Kemppi.

Även i andra perioden var Mörrum starkast och gick från 1–0 till 5–0 genom två mål av Rasmus Leijonhielm, ett mål av Hampus Johannesson och ett mål av Leo Klavhed.

10.00 in i tredje perioden slog Ivan Kolsmyr till på pass av William Hildebertszon och Hugo Pettersson och reducerade. Men mer än så orkade Nyköping inte med.

Hampus Johannesson och Rasmus Leijonhielm gjorde två mål och ett assist var för Mörrum.

Mörrum ligger på 14:e plats i tabellen efter matchen medan Nyköping är på 18:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Mörrum som så sent som den 6 november låg på 19:e plats.

Den 31 januari tar lagen sig an varandra igen, då i Stora Hallen.

Nästa motstånd för Mörrum är Dalen. Lagen möts onsdag 26 november 19.00 i Jössarinken. Nyköping tar sig an Tingsryd hemma fredag 28 november 19.00.

Mörrum–Nyköping 5–1 (1–0, 4–0, 0–1)

Hockeyettan södra, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (13.01) Hampus Johannesson (Mathias Kemppi).

Andra perioden: 2–0 (22.27) Rasmus Leijonhielm (Noa Lindqvist-Muci, Calle Arvedson), 3–0 (22.48) Leo Klavhed (Ludwig Lönqvist, Edvin Hansson), 4–0 (34.41) Hampus Johannesson (Rasmus Leijonhielm, Alexander Sandberg), 5–0 (39.28) Rasmus Leijonhielm (Hampus Johannesson, Noa Lindqvist-Muci).

Tredje perioden: 5–1 (50.00) Ivan Kolsmyr (William Hildebertszon, Hugo Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrum: 2-0-3

Nyköping: 0-1-4

Nästa match:

Mörrum: HC Dalen, hemma, 26 november

Nyköping: Tingsryds AIF, hemma, 28 november