Morgan Frost het när Calgary besegrade Anaheim Ducks

Calgary segrade – 5–3 mot Anaheim Ducks

Morgan Frost gjorde två mål för Calgary

Femte raka förlusten för Anaheim Ducks

Calgary vann på bortaplan mot Anaheim Ducks i NHL med 5–3 på söndagen.

Morgan Frost med två mål för Calgary

Anaheim Ducks tog ledningen efter tio minuter genom Beckett Sennecke efter förarbete från Jackson LaCombe och Jacob Trouba. Calgary kvitterade när Joel Farabee hittade rätt framspelad av Matvei Gridin och Kevin Bahl efter 13.24.

I andra perioden var det Calgary som dominerade och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Ryan Strome, Matvei Gridin och Morgan Frost.

Anaheim Ducks reducerade dock till både 2–4 och 3–4 genom Leo Carlsson och Mason McTavish i tredje perioden.

Calgary kunde dock avgöra till 3–5 med 1.11 kvar av matchen genom Morgan Frost.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Anaheim Ducks vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 8 april. Då möter Anaheim Ducks Nashville i Honda Center 04.00. Calgary tar sig an Dallas borta 02.00.

Anaheim Ducks–Calgary 3–5 (1–1, 0–3, 2–1)

NHL, Honda Center

Första perioden: 1–0 (10.11) Beckett Sennecke (Jackson LaCombe, Jacob Trouba), 1–1 (13.24) Joel Farabee (Matvei Gridin, Kevin Bahl).

Andra perioden: 1–2 (21.20) Ryan Strome (Martin Pospisil, Victor Olofsson), 1–3 (27.49) Matvei Gridin (Joel Farabee, Hunter Brzustewicz), 1–4 (38.44) Morgan Frost (Olli Määttä, Blake Coleman).

Tredje perioden: 2–4 (47.49) Leo Carlsson, 3–4 (49.51) Mason McTavish (Alex Killorn), 3–5 (58.49) Morgan Frost (Kevin Bahl, Matt Coronato).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 0-1-4

Calgary: 2-1-2

Nästa match:

Anaheim Ducks: Nashville Predators, hemma, 8 april 04.00

Calgary: Dallas Stars, borta, 8 april 02.00