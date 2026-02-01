Mora vann på bortaplan mot Timrå IK U18

Mora segrade – 3–1 mot Timrå IK U18

Emil Svensson avgjorde för Mora

Andra raka segern för Mora

Mora segrade efter underläge mot Timrå IK U18 på bortaplan i SCA Arena i U18 Nationell norra herr. 1–3 (1–0, 0–2, 0–1) slutade matchen på söndagen.

– Vi är inne i en negativ trend resultatmässigt och ur det så blir vi också påverkade i hur vi spelar. Ser man till helgen så gör vi fem bra perioder plus en bra övertid mot Leksand och det räcker till en poäng. Idag mot Mora är vi det klart bättre laget i första och tredje perioden, men det räcker tyvärr inte just nu. Eloge till gruppen som har bra energi fortsatt vilket gör att vi kommer få resultaten med oss tids nog, kommenterade Timrå IK U18:s tränare Martin Nilsson.

Timrå IK U18–Mora – mål för mål

Lucas Brauer gjorde 1–0 till Timrå IK U18 efter sju minuter på pass av Alvin Svanlund och Alex Åkerlund.

Efter 9.20 i andra perioden nätade Albin Dahlqvist på pass av Sebastian Nilsson och kvitterade för Mora. Emil Svensson gjorde dessutom 1–2 efter 13.39.

11.44 in i tredje perioden slog Sebastian Nilsson till på pass av Sebastian Taliga och Albin Dahlqvist och ökade ledningen. Nilsson fullbordade därmed lagets vändning.

Det här betyder att Timrå IK U18 ligger kvar på elfte plats i tabellen och Mora på femte plats. Ett fint lyft i tabellen för Mora som så sent som den 3 januari låg på elfte plats.

Den 15 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Wibe Arena.

I nästa match möter Timrå IK U18 Östersunds IK U18 borta på torsdag 5 februari 19.15. Mora möter Leksand onsdag 11 februari 19.00 borta.

Timrå IK U18–Mora 1–3 (1–0, 0–2, 0–1)

U18 Nationell norra herr, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (7.37) Lucas Brauer (Alvin Svanlund, Alex Åkerlund).

Andra perioden: 1–1 (29.20) Albin Dahlqvist (Sebastian Nilsson), 1–2 (33.39) Emil Svensson.

Tredje perioden: 1–3 (51.44) Sebastian Nilsson (Sebastian Taliga, Albin Dahlqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK U18: 0-1-4

Mora: 3-0-2

Nästa match:

Timrå IK U18: Östersunds IK, borta, 5 februari 19.15

Mora: Leksands IF, borta, 11 februari 19.00