Mora vann efter avgörande i tredje perioden mot Örebro Hockey U18

Mora-seger med 6–4 mot Örebro Hockey U18

Casper Ramdahl matchvinnare för Mora

Andra raka segern för Mora

Det blev seger för Mora borta mot Örebro Hockey U18 i U18 regional väst topp 6 herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, men sen gjorde Simon Qvarnström-Sjöberg 4–4 och drygt en minut senare Casper Ramdahl 4–5. Matchen slutade 4–6 (1–1, 1–1, 2–4).

Mora har startat med två raka segrar, efter 4–0 mot BIK Karlskoga i premiären.

Örebro Hockey U18–Mora – mål för mål

Första perioden var jämn. Örebro Hockey U18 inledde bäst och tog ledningen genom Benjamin Ask Haglund efter 7.50, men Mora kvitterade genom William Grönstrand i slutet av perioden. Efter 1.18 i andra perioden gjorde Mora 1–2 genom Albin Dahlqvist.

Örebro Hockey U18 kvitterade till 2–2 genom Lexus Zahn efter 9.54 av perioden. I tredje perioden var det Mora som spelade bäst. Laget vann perioden och matchen med 6–4.

William Fällström gjorde ett mål för Mora och två assist.

När lagen senast möttes vann Örebro HK med 5–1.

I nästa omgång har Örebro Hockey U18 BIK Karlskoga borta i Nobelhallen, torsdag 6 november 19.00. Mora spelar hemma mot Brynäs onsdag 19 november 19.00.

Örebro Hockey U18–Mora 4–6 (1–1, 1–1, 2–4)

U18 regional väst topp 6 herr, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (7.50) Benjamin Ask Haglund (Hampus Löfsäter, Anton Hellgren), 1–1 (19.34) William Grönstrand (Casper Ramdahl, Wille Lundin).

Andra perioden: 1–2 (21.18) Albin Dahlqvist (Sebastian Spjuth, William Fällström), 2–2 (29.54) Lexus Zahn (Hampus Löfsäter, Dante Bergfors).

Tredje perioden: 3–2 (40.32) William Aaram Olsen (Lucas Roynezon), 4–2 (42.19) Lexus Zahn (Emil Gustafsson, Jack Wildeman), 4–3 (42.45) William Fällström (Emil Svensson), 4–4 (52.41) Simon Qvarnström-Sjöberg, 4–5 (53.40) Casper Ramdahl (William Fällström), 4–6 (59.52) Sebastian Nilsson (Sebastian Taliga).

Nästa match:

Örebro Hockey U18: BIK Karlskoga, borta, 6 november

Mora: Brynäs IF, hemma, 19 november