Mora vände underläge och vann

Seger för Mora med 3–1 mot VIK Hockey

Sebastian Taliga tvåmålsskytt för Mora

Colin Åkerlind målskytt för VIK Hockey

Mora låg under inför sista perioden i hemmamatchen i U18 regional väst herr mot VIK Hockey. Men laget vände underläget, och vann, med 3–1 (0–0, 0–1, 3–0) i söndagens match i Smidjegrav Arena.

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Det var först 13.53 in i andra perioden som VIK Hockey tog ledningen genom Colin Åkerlind på pass av William Lindberg.

Mora gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1. Moras mål gjordes av Sebastian Taliga 2 och Oskar Thim. Det sista målet kom med knappt två minuter kvar av matchen.

När lagen senast möttes blev det seger för VIK Hockey med 3–1.

I nästa match, torsdag 18 september 19.00, har Mora Valbo J18 borta i NickBack Arena, medan VIK Hockey spelar hemma mot Strömsbro.

U18 regional väst herr, Smidjegrav Arena

Andra perioden: 0–1 (33.53) Colin Åkerlind (William Lindberg).

Tredje perioden: 1–1 (41.12) Sebastian Taliga (Emil Svensson), 2–1 (47.38) Sebastian Taliga (Emil Svensson), 3–1 (59.00) Oskar Thim (Patric Hellström).

Nästa match:

Mora: Valbo HC, borta, 18 september

VIK Hockey: Strömsbro IF, hemma, 18 september