Mora utklassade Borlänge på hemmaplan

Mora-seger med 7–1 mot Borlänge

Jacob Adamsson matchvinnare för Mora

Andra raka segern för Mora

Mora dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Borlänge i U18 regional väst herr med hela 7–1 (2–1, 4–0, 1–0).

Mora–Borlänge – mål för mål

Mora tog ledningen i första perioden genom Oskar Thim.

Borlänge gjorde 1–1 genom Anton Gillström efter 13.34.

Mora tog ledningen på nytt genom Jacob Adamsson efter 16.20 i matchen. Mora startade andra perioden bäst och gick från 2–1 till 6–1 genom mål av Jacob Adamsson, Patric Hellström, Sebastian Nilsson och Albin Dahlqvist. 12.04 in i tredje perioden nätade Moras Sebastian Nilsson på nytt framspelad av Patric Hellström och ökade ledningen. 7–1-målet blev matchens sista.

Patric Hellström gjorde ett mål för Mora och fyra målgivande passningar och Sebastian Nilsson stod för två mål och två assists.

Borlänge har haft en tuff start på serien och har bara en poäng efter fyra spelade matcher. Mora har tio poäng.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 28 september. Då möter Mora Leksand i Tegera Arena 14.00. Borlänge tar sig an Strömsbro hemma 12.00.

Mora–Borlänge 7–1 (2–1, 4–0, 1–0)

U18 regional väst herr, Smidjegrav Arena

Första perioden: 1–0 (7.48) Oskar Thim (Sebastian Taliga), 1–1 (13.34) Anton Gillström (Fabian Englund Lövgren, Noah Olérs), 2–1 (16.20) Jacob Adamsson (Albin Dahlqvist, Patric Hellström).

Andra perioden: 3–1 (22.34) Jacob Adamsson (Patric Hellström), 4–1 (27.24) Patric Hellström (Sebastian Nilsson, Emil Svensson), 5–1 (30.00) Sebastian Nilsson (Nils Askengren), 6–1 (31.17) Albin Dahlqvist (Sebastian Nilsson, Patric Hellström).

Tredje perioden: 7–1 (52.04) Sebastian Nilsson (Patric Hellström).

Nästa match:

Mora: Leksands IF, borta, 28 september

Borlänge: Strömsbro IF, hemma, 28 september