Mora tog hem segern mot Skellefteå AIK U20 på bortaplan

Mora-seger med 3–1 mot Skellefteå AIK U20

Wille Schedvin avgjorde för Mora

Seger nummer 14 för Mora

Mora vann matchen på bortaplan mot Skellefteå AIK U20 i U20 nationell norra på söndagen. 1–3 (0–1, 1–1, 0–1) slutade matchen.

Skellefteå AIK U20–Mora – mål för mål

Mora tog ledningen efter 17.01 genom Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen framspelad av Lukas Åman.

Efter 17.22 i andra perioden slog Linus Debou Rudslätt till framspelad av Douglas Johnsson och Theo Landström och kvitterade för Skellefteå AIK U20. Moras Wille Schedvin gjorde 1–2 efter 18.28 på pass av Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen.

3.40 in i tredje perioden slog Colin Wetterberg till framspelad av Benjamin Dahlén och Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen gjorde ett mål för Mora och två assist.

Skellefteå AIK U20:s nya tabellposition är nionde plats medan Mora är på tredje plats. Noteras kan att Skellefteå AIK U20 sedan den 24 januari har tappat fyra placeringar i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Mora har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Skellefteå vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa omgång har Skellefteå AIK U20 Björklöven borta, lördag 28 februari 12.00. Mora spelar hemma mot Leksand torsdag 26 februari 19.00.

Skellefteå AIK U20–Mora 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)

U20 nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (17.01) Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen (Lukas Åman).

Andra perioden: 1–1 (37.22) Linus Debou Rudslätt (Douglas Johnsson, Theo Landström), 1–2 (38.28) Wille Schedvin (Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen).

Tredje perioden: 1–3 (43.40) Colin Wetterberg (Benjamin Dahlén, Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U20: 1-1-3

Mora: 2-1-2

Nästa match:

Skellefteå AIK U20: IF Björklöven, borta, 28 februari 12.00

Mora: Leksand, hemma, 26 februari 19.00