Mora segrade i toppmötet mot Djurgården
- Mora-seger med 3–0 mot Djurgården
- Jack Bodin avgjorde för Mora
- Andra raka segern för Mora
Det var toppmatch i U20 nationell norra under fredagen när Djurgården tog emot andraplacerade Mora. Mora vann matchen med 3–0 (0–0, 0–0, 3–0).
Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Mora.
Djurgården–Mora – mål för mål
Inget av lagen fick in något mål i varken första eller andra perioden.
Mora stod för tre raka mål i tredje perioden när laget gick upp till till 0–3. Mora tog därmed en klar seger.
Resultatet innebär att Djurgården ligger kvar på tredje plats och Mora på andra plats i tabellen.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Mora vunnit.
Lördag 6 december möter Djurgården Leksand hemma 17.00 och Mora möter AIK borta 12.00.
Djurgården–Mora 0–3 (0–0, 0–0, 0–3)
U20 nationell norra, Mälarhöjdens ishall
Tredje perioden: 0–1 (41.38) Jack Bodin (Simon Ramberg, Tim Thomsson), 0–2 (46.20) Colin Wetterberg (Arvid Blom), 0–3 (59.02) Anton Olsson (Regnars Capars).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Djurgården: 2-0-3
Mora: 2-0-3
Nästa match:
Djurgården: Leksand, hemma, 6 december
Mora: AIK, borta, 6 december
