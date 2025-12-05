Mora segrade i toppmötet mot Djurgården

Mora-seger med 3–0 mot Djurgården

Jack Bodin avgjorde för Mora

Andra raka segern för Mora

Det var toppmatch i U20 nationell norra under fredagen när Djurgården tog emot andraplacerade Mora. Mora vann matchen med 3–0 (0–0, 0–0, 3–0).

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Mora.

Djurgården–Mora – mål för mål

Inget av lagen fick in något mål i varken första eller andra perioden.

Mora stod för tre raka mål i tredje perioden när laget gick upp till till 0–3. Mora tog därmed en klar seger.

Resultatet innebär att Djurgården ligger kvar på tredje plats och Mora på andra plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Mora vunnit.

Lördag 6 december möter Djurgården Leksand hemma 17.00 och Mora möter AIK borta 12.00.

Djurgården–Mora 0–3 (0–0, 0–0, 0–3)

U20 nationell norra, Mälarhöjdens ishall

Tredje perioden: 0–1 (41.38) Jack Bodin (Simon Ramberg, Tim Thomsson), 0–2 (46.20) Colin Wetterberg (Arvid Blom), 0–3 (59.02) Anton Olsson (Regnars Capars).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 2-0-3

Mora: 2-0-3

Nästa match:

Djurgården: Leksand, hemma, 6 december

Mora: AIK, borta, 6 december