Mora nollade Modo Hockey U20 – seger med 4–0

Mora-seger med 4–0 mot Modo Hockey U20

Moras femte seger på de senaste sex matcherna

Vincent Sandberg med två mål för Mora

Mora höll nollan när laget vann klart på hemmaplan mot Modo Hockey U20 i U20 nationell norra. Matchen slutade 4–0 (1–0, 3–0, 0–0).

Segern var Moras femte på de senaste sex matcherna.

Vincent Sandberg gjorde två mål för Mora

Vincent Sandberg gav Mora ledningen efter 5.29 assisterad av Charlie Forslund och Laban Persson. Även i andra perioden var Mora starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Vincent Sandberg, Laban Persson och Simon Ramberg. I tredje perioden höll Mora i sin 4–0-ledning och vann.

I tabellen innebär det här att Modo Hockey U20 nu ligger på sjunde plats. Mora är på tredje plats.

Söndag 12 oktober spelar Mora hemma mot Björklöven 12.00 och Modo Hockey U20 mot Leksand borta 11.00 i Tegera Arena.

Mora–Modo Hockey U20 4–0 (1–0, 3–0, 0–0)

U20 nationell norra, Smidjegrav Arena

Första perioden: 1–0 (5.29) Vincent Sandberg (Charlie Forslund, Laban Persson).

Andra perioden: 2–0 (20.47) Vincent Sandberg (Charlie Forslund, Benjamin Dahlén), 3–0 (29.07) Laban Persson (Joel Abrahamsson, Romeo Edvardsen Sörensen), 4–0 (36.54) Simon Ramberg (Pavol Moravek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 4-1-0

Modo Hockey U20: 2-1-2

Nästa match:

Mora: IF Björklöven, hemma, 12 oktober

Modo Hockey U20: Leksand, borta, 12 oktober