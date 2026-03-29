Montreals starka svit mot Carolina fortsätter

Montreal vann med 3–1 mot Carolina

Montreals sjätte seger på de senaste sju matcherna

Montreals Nick Suzuki tvåmålsskytt

Carolina har varit lite av ett drömmotstånd för Montreal. På söndagen tog Montreal ännu en seger borta mot Carolina. Matchen i NHL slutade 3–1 (0–1, 3–0, 0–0). Det var Montreals fjärde raka seger mot just Carolina.

Därmed har Montreal vunnit fem matcher i rad i NHL.

Tidigare under dagen vann Montreal på hemmaplan mot Nashville med 4–1.

Cole Caufield bakom Montreals avgörande

Carolina tog ledningen efter 8.37 genom Andrej Svetjnikov på pass av Seth Jarvis och Sebastian Aho.

Montreal gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3. Montreals mål gjordes av Nick Suzuki 2 och Cole Caufield.

Tredje perioden blev mållös och Montreal höll i sin 3–1-ledning och vann.

Nick Suzuki gjorde två mål för Montreal och spelade fram till ett mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Montreal Canadiens vunnit.

Onsdag 1 april spelar Carolina borta mot Columbus 01.30 och Montreal mot Tampa Bay borta 01.00 i Benchmark International Arena.

Carolina–Montreal 1–3 (1–0, 0–3, 0–0)

NHL, Lenovo Center

Första perioden: 1–0 (8.37) Andrej Svetjnikov (Seth Jarvis, Sebastian Aho).

Andra perioden: 1–1 (26.18) Nick Suzuki (Cole Caufield, Lane Hutson), 1–2 (37.32) Cole Caufield (Nick Suzuki, Lane Hutson), 1–3 (39.53) Nick Suzuki (Juraj Slafkovsky, Ivan Demidov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 3-0-2

Montreal: 5-0-0

Nästa match:

Carolina: Columbus Blue Jackets, borta, 1 april 01.30

Montreal: Tampa Bay Lightning, borta, 1 april 01.00