Montreal vann toppmötet med Minnesota

Montreal segrade – 4–3 mot Minnesota

Cole Caufield matchvinnare för Montreal

Andra raka segern för Montreal

Det var två topplag som möttes i NHL under onsdagen när Montreal tog emot andraplacerade Minnesota. Montreal vann matchen med 4–3 (2–1, 1–1, 1–1).

Segermålet för Montreal stod Cole Caufield för med bara 15 sekunder kvar av slutperioden.

Montreal hade förlorat de senaste nio mötena mot Minnesota inför dagens möte.

Montreal–Minnesota – mål för mål

Minnesota tog ledningen i första perioden genom Vladimir Tarasenko.

Phillip Danault och Alexandre Carrier såg till att Montreal vände till ledning med 2–1.

Efter 10.16 i andra perioden nätade Brock Faber framspelad av Kirill Kaprizov och Vinnie Hinostroza och kvitterade för Minnesota. Montreals Lane Hutson gjorde 3–2 efter 12.35 på pass av Ivan Demidov och Jayden Struble.

12.40 in i tredje perioden nätade Minnesotas Vladimir Tarasenko återigen på pass av Kirill Kaprizov och Mats Zuccarello och kvitterade. Men Montreal avgjorde matchen med 15 sekunder kvar att spela genom Cole Caufield efter förarbete från Nick Suzuki och Lane Hutson.

Lagen möts igen 3 februari i Grand Casino Arena.

Fredag 23 januari spelar Montreal hemma mot Buffalo 01.00 och Minnesota mot Detroit hemma 03.30 i Grand Casino Arena.

Första perioden: 0–1 (10.44) Vladimir Tarasenko (Mats Zuccarello, Quinn Hughes), 1–1 (15.22) Phillip Danault (Kaiden Guhle, Josh Anderson), 2–1 (19.08) Alexandre Carrier (Mike Matheson, Ivan Demidov).

Andra perioden: 2–2 (30.16) Brock Faber (Kirill Kaprizov, Vinnie Hinostroza), 3–2 (32.35) Lane Hutson (Ivan Demidov, Jayden Struble).

Tredje perioden: 3–3 (52.40) Vladimir Tarasenko (Kirill Kaprizov, Mats Zuccarello), 4–3 (59.45) Cole Caufield (Nick Suzuki, Lane Hutson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 3-1-1

Minnesota: 2-0-3

Nästa match:

Montreal: Buffalo Sabres, hemma, 23 januari 01.00

Minnesota: Detroit Red Wings, hemma, 23 januari 03.30