Montreal vann på bortaplan mot Winnipeg

Seger för Montreal med 5–1 mot Winnipeg

Montreals fjärde seger på de senaste fem matcherna

Josh Anderson avgjorde för Montreal

Montreal segrade på bortaplan i Canada Life Centre mot Winnipeg i NHL. 1–5 (1–1, 0–2, 0–2) slutade matchen på torsdagen.

Segern var Montreals fjärde på de senaste fem matcherna.

NY Islanders nästa för Montreal

Kyle Connor gjorde 1–0 till Winnipeg efter sex minuter med assist av Gabriel Vilardi och Mark Scheifele. 1–1 kom efter 16.26 när Oliver Kapanen fick träff efter förarbete från Noah Dobson och Juraj Slafkovsky.

Montreal gjorde också 1–2 efter 5.28 i andra perioden när Josh Anderson slog till framspelad av Jayden Struble och Brendan Gallagher. Lane Hutson gjorde dessutom 1–3 efter 6.44 på pass av Josh Anderson och Brendan Gallagher.

10.57 in i tredje perioden nätade Montreals Brendan Gallagher på pass av Kirby Dach och Zachary Bolduc och ökade ledningen. Phillip Danault stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–5-mål med 14 sekunder kvar att spela assisterad av Josh Anderson och Noah Dobson.

Josh Anderson och Brendan Gallagher gjorde ett mål och två assist var för Montreal.

När lagen möttes senast vann Montreal med 3–2 efter avgörande på straffar.

Winnipeg tar sig an Vancouver i nästa match borta torsdag 26 februari 04.00. Montreal möter NY Islanders hemma fredag 27 februari 01.00.

NHL, Canada Life Centre

Första perioden: 1–0 (6.07) Kyle Connor (Gabriel Vilardi, Mark Scheifele), 1–1 (16.26) Oliver Kapanen (Noah Dobson, Juraj Slafkovsky).

Andra perioden: 1–2 (25.28) Josh Anderson (Jayden Struble, Brendan Gallagher), 1–3 (26.44) Lane Hutson (Josh Anderson, Brendan Gallagher).

Tredje perioden: 1–4 (50.57) Brendan Gallagher (Kirby Dach, Zachary Bolduc), 1–5 (59.46) Phillip Danault (Josh Anderson, Noah Dobson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 2-1-2

Montreal: 4-1-0

Nästa match:

Winnipeg: Vancouver Canucks, borta, 26 februari 04.00

Montreal: New York Islanders, hemma, 27 februari 01.00