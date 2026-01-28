Montreal vann i förlängningen mot Vegas

Montreal vann med 3–2 efter förlängning

Jake Evans avgjorde för Montreal

Andra förlusten i följd för Vegas

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Montreal avgöra den jämna matchen hemma mot Vegas i NHL. Slutresultatet blev 3–2 (0–1, 2–0, 0–1, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Jake Evans som gjorde det avgörande målet.

Montreal–Vegas – mål för mål

Pavel Dorofejev gjorde 1–0 till gästerna Vegas efter 8.38.

Efter 4.24 i andra perioden slog Phillip Danault till framspelad av Zachary Bolduc och kvitterade för Montreal. Cole Caufield gjorde dessutom 2–1 efter 8.55 på pass av Noah Dobson och Mike Matheson.

16.52 in i tredje perioden fick Pavel Dorofejev utdelning återigen framspelad av Ben Hutton och Braeden Bowman och kvitterade.

Stor matchhjälte för Montreal blev Jake Evans som 3.58 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

När lagen möttes senast vann Montreal med 4–1.

Montreal tar sig an Colorado i nästa match hemma fredag 30 januari 01.00. Vegas möter samma dag 04.00 Dallas hemma.

Montreal–Vegas 3–2 (0–1, 2–0, 0–1, 1–0)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 0–1 (8.38) Pavel Dorofejev.

Andra perioden: 1–1 (24.24) Phillip Danault (Zachary Bolduc), 2–1 (28.55) Cole Caufield (Noah Dobson, Mike Matheson).

Tredje perioden: 2–2 (56.52) Pavel Dorofejev (Ben Hutton, Braeden Bowman).

Förlängning: 3–2 (63.58) Jake Evans (Alexandre Texier).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 3-0-2

Vegas: 1-1-3

Nästa match:

Montreal: Colorado Avalanche, hemma, 30 januari 01.00

Vegas: Dallas Stars, hemma, 30 januari 04.00