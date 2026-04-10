Montreal vann efter sent avgörande mot Tampa Bay

Montreal vann med 2–1 mot Tampa Bay

Montreals nionde seger på de senaste tio matcherna

Juraj Slafkovsky matchvinnare för Montreal

Montreal vann en målmässigt jämn match hemma mot Tampa Bay i NHL på fredagen. Juraj Slafkovsky slog till 18.56 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål. 2–1 (0–0, 1–0, 1–1) slutade matchen.

Columbus nästa för Montreal

Den första perioden slutade 0–0.

Det var först 6.30 in i andra perioden som Montreal tog ledningen genom Cole Caufield framspelad av Juraj Slafkovsky och Nick Suzuki.

Tampa Bay kvitterade till 1–1 med 1.51 kvar att spela genom Darren Raddysh assisterad av Nikita Kutjerov och Gage Goncalves. Men Juraj Slafkovsky nätade framspelad av Nick Suzuki mindre än en minut senare och avgjorde matchen.

Montreal har fyra segrar och en förlust och 13–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tampa Bay har två vinster och tre förluster och 14–16 i målskillnad.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Tampa Bay Lightning vann de två första mötena. Montreal Canadiens vann senast lagen möttes.

Nästa motstånd för Montreal är Columbus. Lagen möts söndag 12 april 01.00 i Bell Centre. Tampa Bay tar sig an Boston borta lördag 11 april 18.30.

Montreal–Tampa Bay 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

NHL, Bell Centre

Andra perioden: 1–0 (26.30) Cole Caufield (Juraj Slafkovsky, Nick Suzuki).

Tredje perioden: 1–1 (58.09) Darren Raddysh (Nikita Kutjerov, Gage Goncalves), 2–1 (58.56) Juraj Slafkovsky (Nick Suzuki).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 4-0-1

Tampa Bay: 2-0-3

Nästa match:

Montreal: Columbus Blue Jackets, hemma, 12 april 01.00

Tampa Bay: Boston Bruins, borta, 11 april 18.30