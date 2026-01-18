Montreal vann efter förlängning mot Ottawa

Seger för Montreal med 6–5 efter förlängning

Cole Caufield matchvinnare för Montreal

Tre raka mål av Montreal

Matchen mellan hemmalaget Ottawa och gästande Montreal i NHL var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Montreal avgöra till 6–5 (2–0, 1–4, 2–1, 1–0). Cole Caufield blev matchhjälte för Montreal med sitt mål blott 33 sekunder in i förlängningen.

Minnesota nästa för Montreal

Montreal började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 3.06 slog Juraj Slafkovsky till efter förarbete från Cole Caufield och Nick Suzuki. Efter 17.50 gjorde laget 0–2 när Cole Caufield fick träff med assist av Nick Suzuki och Lane Hutson.

I andra perioden var det i stället Ottawa som hade övertaget. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 4–3.

Ottawa gjorde 5–3 genom Jake Sanderson efter 7.55 i tredje perioden.

Montreal reducerade och kvitterade till 5–5 genom Juraj Slafkovsky och Alexandre Carrier med knappt fyra minuter kvar att spela.

Matchvinnare för bortalaget Montreal 33 sekunder in i förlängningen blev Cole Caufield med det avgörande målet i förlängningen.

Jake Sanderson gjorde ett mål för Ottawa och tre målgivande passningar. Lane Hutson hade tre assists och Cole Caufield stod för tre poäng, varav två mål för Montreal.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 18 januari 23.00 spelar Ottawa borta mot Detroit. Montreal möter Minnesota hemma i Bell Centre onsdag 21 januari 01.00.

Ottawa–Montreal 5–6 (0–2, 4–1, 1–2, 0–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 0–1 (3.06) Juraj Slafkovsky (Cole Caufield, Nick Suzuki), 0–2 (17.50) Cole Caufield (Nick Suzuki, Lane Hutson).

Andra perioden: 1–2 (20.42) Brady Tkachuk (Claude Giroux, Jake Sanderson), 2–2 (23.07) Tim Stützle (Nick Cousins, Lars Eller), 2–3 (24.26) Josh Anderson (Mike Matheson, Noah Dobson), 3–3 (35.31) Dylan Cozens (Tim Stützle, Jake Sanderson), 4–3 (38.24) David Perron (Artiom Zub, Jake Sanderson).

Tredje perioden: 5–3 (47.55) Jake Sanderson (Ridly Greig), 5–4 (55.36) Juraj Slafkovsky (Lane Hutson, Phillip Danault), 5–5 (56.41) Alexandre Carrier (Ivan Demidov, Ivan Demidov).

Förlängning: 5–6 (60.33) Cole Caufield (Lane Hutson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 2-1-2

Montreal: 2-1-2

Nästa match:

Ottawa: Detroit Red Wings, borta, 18 januari 23.00

Montreal: Minnesota Wild, hemma, 21 januari 01.00