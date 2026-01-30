Montreal tog revansch på Colorado

Montreal vann med 7–3 mot Colorado

Nick Suzuki med två mål för Montreal

Jake Evans avgjorde för Montreal

Det blev 7–3 (3–1, 2–1, 2–1) till Montreal när laget mötte Colorado på fredagen i NHL. Med det tog hemmalaget Montreal en skön revansch, då Colorado vann senaste mötet lagen emellan med hela 7–2.

Nick Suzuki tvåmålsskytt för Montreal

Montreal tog ledningen i början av första perioden genom Noah Dobson.

Colorado kvitterade till 1–1 genom Brock Nelson tidigt i matchen.

Montreal gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, båda målen av Nick Suzuki.

Montreal gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 3–1 till 5–1, målen av Jake Evans och Kirby Dach.

Colorado reducerade dock på nytt till 5–2 genom Joel Kiviranta med 1.54 kvar att spela av perioden.

Efter 4.38 i tredje perioden reducerade Colorados Ross Colton på nytt framspelad av Valerij Nitjusjkin. 5.45 in i tredje perioden satte Alexandre Carrier pucken på pass av Nick Suzuki och Kirby Dach och ökade ledningen. Efter 9.55 nätade Juraj Slafkovsky framspelad av Oliver Kapanen och Ivan Demidov och ökade ledningen för Montreal. 7–3-målet blev matchens sista.

Nick Suzuki gjorde två mål för Montreal och ett målgivande pass.

Montreal–Colorado 7–3 (3–1, 2–1, 2–1)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 1–0 (0.56) Noah Dobson (Lane Hutson, Juraj Slafkovsky), 1–1 (4.09) Brock Nelson (Josh Manson, Samuel Girard), 2–1 (5.51) Nick Suzuki (Ivan Demidov, Lane Hutson), 3–1 (7.33) Nick Suzuki (Oliver Kapanen, Mike Matheson).

Andra perioden: 4–1 (36.36) Jake Evans (Kaiden Guhle, Zachary Bolduc), 5–1 (37.16) Kirby Dach (Zachary Bolduc), 5–2 (38.06) Joel Kiviranta (Sam Malinski, Jack Drury).

Tredje perioden: 5–3 (44.38) Ross Colton (Valerij Nitjusjkin), 6–3 (45.45) Alexandre Carrier (Nick Suzuki, Kirby Dach), 7–3 (49.55) Juraj Slafkovsky (Oliver Kapanen, Ivan Demidov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 3-0-2

Colorado: 1-1-3

Nästa match:

Montreal: Buffalo Sabres, borta, 1 februari 01.00

Colorado: Detroit Red Wings, borta, 31 januari 19.00