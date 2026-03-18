Montreal starkast – vann i förlängningen mot Boston

Matchen mellan Montreal och Boston i NHL slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0).

Pavel Zacha gjorde 1–0 till Boston efter bara 2.22 efter förarbete av David Pastrnak och Charlie McAvoy. Efter 10.31 kvitterade Montreal när Nick Suzuki hittade rätt på passning från Juraj Slafkovsky och Cole Caufield.

Efter 5.41 i andra perioden nätade Pavel Zacha återigen på pass av Viktor Arvidsson och Casey Mittelstadt och gav Boston ledningen. Montreals Josh Anderson gjorde 2–2 efter 13.15 framspelad av Lane Hutson och Brendan Gallagher.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Stor matchhjälte för Montreal blev Cole Caufield som 4.38 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Montreal har tre segrar och två förluster och 14–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Boston har två vinster och tre förluster och 12–14 i målskillnad.

Det här var fjärde mötet mellan Montreal och Boston den här säsongen. Boston Bruins har tagit två segrar före den här matchen. Montreal Canadiens vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Boston spelar hemma mot Winnipeg samma tid.

Montreal–Boston 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 0–1 (2.22) Pavel Zacha (David Pastrnak, Charlie McAvoy), 1–1 (10.31) Nick Suzuki (Juraj Slafkovsky, Cole Caufield).

Andra perioden: 1–2 (25.41) Pavel Zacha (Viktor Arvidsson, Casey Mittelstadt), 2–2 (33.15) Josh Anderson (Lane Hutson, Brendan Gallagher).

Förlängning: 3–2 (64.38) Cole Caufield (Nick Suzuki, Lane Hutson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 3-0-2

Boston: 2-2-1

