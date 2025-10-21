Montreal ryckte i sista perioden och vann mot Buffalo

Montreal vann med 4–2 mot Buffalo

Montreals femte seger på de senaste sex matcherna

Lane Hutson matchvinnare för Montreal

Montreal vann hemma mot Buffalo i NHL med 4–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Montreal avgjorde i sista perioden.

Segern var Montreals femte på de senaste sex matcherna.

Montreal–Buffalo – mål för mål

Oliver Kapanen gav Montreal ledningen efter 8.31 på pass av Ivan Demidov och Alex Newhook. Efter 6.52 i andra perioden nätade Jiri Kulich framspelad av Zach Benson och kvitterade för Buffalo. Montreal tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.58 genom Juraj Slafkovsky och gick upp till 3–1 innan Buffalo svarade.

Segern skrevs till slut till 4–2 för Montreal.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 23 oktober. Då möter Montreal Calgary i Scotiabank Saddledome 02.30. Buffalo tar sig an Detroit hemma 01.30.

Montreal–Buffalo 4–2 (1–0, 0–1, 3–1)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 1–0 (8.31) Oliver Kapanen (Ivan Demidov, Alex Newhook).

Andra perioden: 1–1 (26.52) Jiri Kulich (Zach Benson).

Tredje perioden: 2–1 (42.58) Juraj Slafkovsky (Noah Dobson, Nick Suzuki), 3–1 (51.40) Lane Hutson (Alex Newhook), 3–2 (52.32) Tyson Kozak (Jack Quinn, Rasmus Dahlin), 4–2 (59.29) Jake Evans.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 4-0-1

Buffalo: 2-0-3

Nästa match:

Montreal: Calgary Flames, borta, 23 oktober

Buffalo: Detroit Red Wings, hemma, 23 oktober