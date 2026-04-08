Montreal fortsätter vinna mot favoritmotståndet

Florida har varit lite av ett drömmotstånd för Montreal. På onsdagen tog Montreal ännu en seger hemma mot Florida. Matchen i NHL slutade 4–3 (0–1, 1–1, 2–1, 0–0, 1–0) efter straffar. Det var Montreals åttonde raka seger mot just Florida.

Montreal–Florida – mål för mål

Carter Verhaeghe gjorde 1–0 till gästande Florida efter nio minuters spel assisterad av Donovan Sebrango.

Redan efter 54 sekunder i andra perioden kvitterade Montreal genom Ivan Demidov med assist av Cole Caufield och Juraj Slafkovsky. Efter 13.43 i andra perioden slog Cole Reinhardt till på pass av Luke Kunin och Niko Mikkola och gav Florida ledningen.

Montreal kvitterade till 2–2 genom Phillip Danault på pass av Noah Dobson och Adam Engstroem i tredje perioden.

Florida gjorde 2–3 genom Eetu Luostarinen på pass av Gustav Forsling och Jesper Boqvist efter 7.49 i tredje perioden.

Montreal gjorde 3–3 genom Nick Suzuki med 21 sekunder kvar av perioden.

Montreal vann straffläggningen efter att Cole Caufield satt den avgörande straffen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Montreal Canadiens vunnit.

Nästa motstånd för Montreal är Tampa Bay. Florida tar sig an Ottawa borta. Båda matcherna spelas fredag 10 april 01.00.

Montreal–Florida 4–3 (0–1, 1–1, 2–1, 0–0, 1–0)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 0–1 (9.23) Carter Verhaeghe (Donovan Sebrango).

Andra perioden: 1–1 (20.54) Ivan Demidov (Cole Caufield, Juraj Slafkovsky), 1–2 (33.43) Cole Reinhardt (Luke Kunin, Niko Mikkola).

Tredje perioden: 2–2 (46.22) Phillip Danault (Noah Dobson, Adam Engstroem), 2–3 (47.49) Eetu Luostarinen (Gustav Forsling, Jesper Boqvist), 3–3 (59.39) Nick Suzuki (Lane Hutson, Juraj Slafkovsky).

Straffar: 4–3 (65.00) Cole Caufield.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 4-0-1

Florida: 2-1-2

Nästa match:

Montreal: Tampa Bay Lightning, hemma, 10 april 01.00

Florida: Ottawa Senators, borta, 10 april 01.00