Montreal bröt Buffalos fina segersvit

Montreal vann med 4–2 mot Buffalo

Cole Caufield tvåmålsskytt för Montreal

Tredje raka segern för Montreal

Efter fem raka segrar i NHL så tog Buffalos vinstsvit slut hemma mot Montreal. Matchen på söndagen i KeyBank Center slutade 2–4 (0–1, 2–0, 0–3).

Montreals Cole Caufield tvåmålsskytt

Juraj Slafkovsky gav Montreal ledningen efter 11.20 med assist av Nick Suzuki och Cole Caufield.

Efter 7.36 i andra perioden slog Owen Power till framspelad av Tage Thompson och Rasmus Dahlin och kvitterade för Buffalo. Noah Östlund gjorde dessutom 2–1 efter 18.58 på pass av Alex Tuch och Ryan McLeod.

Montreal vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–1 till 2–4 i tredje perioden. Kapanens 2–4-mål kom med 48 sekunder kvar av matchen.

Montreals Cole Caufield stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Buffalo Sabres har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Montreal Canadiens vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 3 februari. Då möter Buffalo Florida i Amerant Bank Arena 01.00. Montreal tar sig an Minnesota borta 01.30.

Buffalo–Montreal 2–4 (0–1, 2–0, 0–3)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 0–1 (11.20) Juraj Slafkovsky (Nick Suzuki, Cole Caufield).

Andra perioden: 1–1 (27.36) Owen Power (Tage Thompson, Rasmus Dahlin), 2–1 (38.58) Noah Östlund (Alex Tuch, Ryan McLeod).

Tredje perioden: 2–2 (44.14) Cole Caufield (Noah Dobson, Lane Hutson), 2–3 (50.13) Cole Caufield (Nick Suzuki, Kirby Dach), 2–4 (59.12) Oliver Kapanen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 4-0-1

Montreal: 3-0-2

Nästa match:

Buffalo: Florida Panthers, borta, 3 februari 01.00

Montreal: Minnesota Wild, borta, 3 februari 01.30