Montreal avgjorde i straffläggningen borta mot Toronto

Montreal vann med 2–1 efter straffar

Andra raka segern för Montreal

Scott Laughton ende målskytt för Toronto

Det blev en riktigt tajt match när Toronto tog emot Montreal i NHL. Matchen avgjordes först efter straffar där bortalaget var starkast. Slutresultatet blev 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 0–1).

Toronto–Montreal – mål för mål

Första perioden blev mållös.

8.25 in i andra perioden gjorde Montreal 1–0 genom Cole Caufield efter pass från Juraj Slafkovsky och Ivan Demidov.

10.28 in i tredje perioden slog Scott Laughton till framspelad av Nicolas Roy och kvitterade.

Montreal tog ledningen efter 5.00.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Toronto med 19–10 och Montreal med 13–16 i målskillnad. Det här var Torontos sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Montreals tionde uddamålsseger.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Toronto Tampa Bay hemma i Scotiabank Arena, tisdag 9 december 01.30. Montreal spelar hemma mot St Louis måndag 8 december 01.00.

Toronto–Montreal 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 0–1)

NHL, Scotiabank Arena

Andra perioden: 0–1 (28.25) Cole Caufield (Juraj Slafkovsky, Ivan Demidov).

Tredje perioden: 1–1 (50.28) Scott Laughton (Nicolas Roy).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 3-1-1

Montreal: 3-0-2

Nästa match:

Toronto: Tampa Bay Lightning, hemma, 9 december

Montreal: St Louis Blues, hemma, 8 december