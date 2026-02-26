Mölndal vinnare mot Lidköping – avgjorde i förlängningen

Mölndal-seger med 3–2 efter förlängning

Hampus Pedersen avgjorde för Mölndal

Andra raka segern för Mölndal

Matchen mellan hemmalaget Mölndal och gästande Lidköping i U18 division 1 syd A vår var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 1–0). Matchhjälte blev Hampus Pedersen, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Mölndal–Lidköping – mål för mål

Mölndal tog ledningen efter 6.53 genom Luis Lund med assist av Filip Wätteräng och John Lindberg Segerholm. Laget gjorde också 2–0 efter 19.48 när John Lindberg Segerholm fick träff efter förarbete från Olof Edling och Hampus Pedersen.

Efter 8.25 i andra perioden slog Henry Beale till framspelad av Gustav Thorén och reducerade åt Lidköping.

8.32 in i tredje perioden nätade Lidköpings Elias Lekedal och kvitterade.

I förlängningen tog det 1.15 innan Mölndal avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Hampus Pedersen, på pass av Jack Arvidsson och Olof Edling.

Mölndal har två segrar och tre förluster och 13–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lidköping har fem förluster och 13–47 i målskillnad.

Med tre omgångar kvar är Mölndal på fjärde plats i tabellen medan Lidköping är på åttonde plats.

När lagen senast möttes vann Mölndal med 3–2 efter straffläggning.

Söndag 1 mars möter Mölndal Hanhals J18 hemma 14.10 och Lidköping möter Grästorp/Sörhaga Alingsås hemma 16.00.

Mölndal–Lidköping 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 1–0)

U18 division 1 syd A vår, Åby Ishall

Första perioden: 1–0 (6.53) Luis Lund (Filip Wätteräng, John Lindberg Segerholm), 2–0 (19.48) John Lindberg Segerholm (Olof Edling, Hampus Pedersen).

Andra perioden: 2–1 (28.25) Henry Beale (Gustav Thorén).

Tredje perioden: 2–2 (48.32) Elias Lekedal.

Förlängning: 3–2 (61.15) Hampus Pedersen (Jack Arvidsson, Olof Edling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mölndal: 2-0-3

Lidköping: 0-1-4

Nästa match:

Mölndal: Hanhals IF, hemma, 1 mars 14.10

Lidköping: Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC, hemma, 1 mars 16.00