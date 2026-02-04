Mölndal Hockey U20 vann på nytt – 6–3 mot Mörrums GoIS U20

Mölndal Hockey U20 vann med 6–3 mot Mörrums GoIS U20

Mölndal Hockey U20:s femte seger på de senaste sex matcherna

Mölndal Hockey U20:s Olof Edling tvåmålsskytt

Det går fortsatt bra för Mölndal Hockey U20 i U20 juniorettan syd herr. På onsdagen mötte laget Mörrums GoIS U20 på hemmaplan i Åby Ishall och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad. Segerresultatet mot Mörrums GoIS U20 blev 6–3 (1–1, 1–0, 4–2).

William Ensvik bakom Mölndal Hockey U20:s avgörande

Mölndal Hockey U20 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.45 slog Emanuel Rosello till assisterad av Anton Moberg och Olof Edling. Mörrums GoIS U20 kvitterade när Simon Högardh slog till efter förarbete från Robin Eskelinen efter 6.22.

Efter 18.58 i andra perioden nätade Olof Edling framspelad av Anton Moberg och Emanuel Rosello och gav Mölndal Hockey U20 ledningen.

Mölndal Hockey U20 dominerade i tredje perioden som laget vann och matchen med 6–3.

Emanuel Rosello gjorde ett mål för Mölndal Hockey U20 och fyra målgivande passningar, Olof Edling stod för två mål och två assists och Anton Moberg hade tre assists. Simon Högardh gjorde ett mål och spelade fram till två mål för Mörrums GoIS U20.

Resultatet innebär att Mölndal Hockey U20 ligger kvar på sjätte plats och Mörrums GoIS U20 på nionde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mölndal med 5–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 7 februari. Då möter Mölndal Hockey U20 KRIF Hockey J20 i Åby Ishall 17.10. Mörrums GoIS U20 tar sig an Vita Hästen J20 hemma 15.00.

Mölndal Hockey U20–Mörrums GoIS U20 6–3 (1–1, 1–0, 4–2)

U20 juniorettan syd herr, Åby Ishall

Första perioden: 1–0 (3.45) Emanuel Rosello (Anton Moberg, Olof Edling), 1–1 (6.22) Simon Högardh (Robin Eskelinen).

Andra perioden: 2–1 (38.58) Olof Edling (Anton Moberg, Emanuel Rosello).

Tredje perioden: 2–2 (48.02) Lucas Johansson Blomgren (Sebastian Erkenbölling, Simon Högardh), 3–2 (50.34) Olof Edling (Emanuel Rosello, Anton Moberg), 4–2 (52.30) William Ensvik (Sigge Odeen, Emanuel Rosello), 4–3 (55.22) Sebastian Erkenbölling (Simon Högardh, Lucas Johansson Blomgren), 5–3 (57.28) William Settergren (Olof Edling, William Ensvik), 6–3 (58.31) Wilton Hägglund (Emanuel Rosello).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mölndal Hockey U20: 5-0-0

Mörrums GoIS U20: 1-1-3

Nästa match:

Mölndal Hockey U20: KRIF Hockey, hemma, 7 februari 17.10

Mörrums GoIS U20: HC Vita Hästen, hemma, 7 februari 15.00