Mölndal Hockey U20 klart för kval

Seger för Mölndal Hockey U20 med 6–2 mot KRIF Hockey J20

Mölndal Hockey U20:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Emanuel Rosello matchvinnare för Mölndal Hockey U20

Mölndal Hockey U20 har haft en bra säsong i U20 juniorettan syd herr och är nu klart för kval. Det efter seger, 6–2 (1–0, 2–0, 3–2), på hemmaplan mot KRIF Hockey J20 på lördagen.

Mölndal Hockey U20 har därmed sex raka segrar. KRIF Hockey J20 däremot har fem raka förluster.

Västervik nästa för Mölndal Hockey U20

Hampus Pedersen gav Mölndal Hockey U20 ledningen efter 4.07 efter förarbete av Olof Edling och Sigge Odeen.

Efter 6.58 i andra perioden nätade Hampus Pedersen på nytt på pass av Olof Edling och Sigge Odeen och gjorde 2–0. Emanuel Rosello gjorde dessutom 3–0 efter 18.41 framspelad av William Settergren.

Mölndal Hockey U20 vann också tredje perioden 3–2 och matchen slutade 6–2.

Mölndal Hockey U20:s Hampus Pedersen stod för två mål och två assists och Olof Edling gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Med fyra omgångar kvar är Mölndal Hockey U20 på sjätte plats i tabellen medan KRIF Hockey J20 är på sjunde plats.

När lagen senast möttes vann KRIF med 3–1.

Mölndal Hockey U20 tar sig an Västervik i nästa match hemma onsdag 11 februari 19.30. KRIF Hockey J20 möter Mariestad borta tisdag 10 februari 19.00.

Mölndal Hockey U20–KRIF Hockey J20 6–2 (1–0, 2–0, 3–2)

U20 juniorettan syd herr, Åby Ishall

Första perioden: 1–0 (4.07) Hampus Pedersen (Olof Edling, Sigge Odeen).

Andra perioden: 2–0 (26.58) Hampus Pedersen (Olof Edling, Sigge Odeen), 3–0 (38.41) Emanuel Rosello (William Settergren).

Tredje perioden: 4–0 (44.17) Olof Edling (William Settergren), 5–0 (46.49) Filip Wätteräng (Hampus Pedersen), 6–0 (49.37) Filip Wätteräng (Hampus Pedersen), 6–1 (49.48) Malte Jonsson (Oliver Roos), 6–2 (51.27) Oliver Viding (Emil Petersen, Wilmer Strömberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mölndal Hockey U20: 5-0-0

KRIF Hockey J20: 0-0-5

Nästa match:

Mölndal Hockey U20: Västerviks IK, hemma, 11 februari 19.30

KRIF Hockey J20: Mariestads BoIS HC, borta, 10 februari 19.00