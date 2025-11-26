Modo Hockeys fina svit mot AIK fortsätter

Modo Hockey-seger med 2–1 efter förlängning

Gerry Fitzgerald avgjorde för Modo Hockey

Seger nummer 11 för Modo Hockey

AIK är lite av ett drömmotstånd för Modo Hockey. På onsdagen vann Modo Hockey på nytt – den här gången borta på Hovet. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0) efter förlängning. Det var Modo Hockeys fjärde raka seger mot AIK.

Gerry Fitzgerald slog till 3.04 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Björklöven nästa för Modo Hockey

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

1.04 in i andra perioden gjorde AIK 1–0. Målskytt var Daniel Ljungman assisterad av Oscar Nord och Simon Åkerström.

Efter 18.00 i andra perioden slog Emil Larsson till framspelad av Linus Andersson och Jakob Norén och kvitterade för Modo Hockey.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Matchvinnare för bortalaget Modo Hockey blev Gerry Fitzgerald som 3.04 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Det här var AIK:s fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Modo Hockeys sjunde uddamålsseger.

AIK stannar därmed på femte plats och Modo Hockey på tredje plats i tabellen.

AIK tar sig an Bik Karlskoga i nästa match borta fredag 28 november 18.00. Modo Hockey möter samma dag 20.30 Björklöven hemma.

AIK–Modo Hockey 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Andra perioden: 1–0 (21.04) Daniel Ljungman (Oscar Nord, Simon Åkerström), 1–1 (38.00) Emil Larsson (Linus Andersson, Jakob Norén).

Förlängning: 1–2 (63.04) Gerry Fitzgerald (Linus Andersson, Kyle Topping).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 3-1-1

Modo Hockey: 3-0-2

Nästa match:

AIK: BIK Karlskoga, borta, 28 november

Modo Hockey: IF Björklöven, hemma, 28 november