Modo Hockey vann och kvitterade mot Bik Karlskoga
- Seger för Modo Hockey med 4–0 mot Bik Karlskoga
- Sebastian Ohlsson matchvinnare för Modo Hockey
- Modo Hockey höll tätt bakåt
Modo Hockey segrade på hemmaplan och utjämnade till 2-2 i matchserien mot Bik Karlskoga i Hockeyallsvenskans semifinal. Matchen slutade 4–0 (1–0, 1–0, 2–0).
Bik Karlskoga nästa för Modo Hockey
Modo Hockey tog ledningen efter 4.13 genom Sebastian Ohlsson på pass av Matthew Anderson och Theodor Johnsson.
Efter 10.41 i andra perioden slog Kyle Topping till på pass av Tyler Kelleher och Gerry Fitzgerald och gjorde 2–0.
1.53 in i tredje perioden nätade Modo Hockeys Måns Carlsson framspelad av Kyle Topping och ökade ledningen. Modo Hockey gjorde också 4–0 genom Carl Mattsson på passning från Kyle Topping efter 15.45.
Kyle Topping gjorde ett mål för Modo Hockey och två målgivande passningar.
Nästa match spelas på torsdag 19.00.
Modo Hockey–Bik Karlskoga 4–0 (1–0, 1–0, 2–0)
Hockeyallsvenskans semifinal, Hägglunds Arena
Första perioden: 1–0 (4.13) Sebastian Ohlsson (Matthew Anderson, Theodor Johnsson).
Andra perioden: 2–0 (30.41) Kyle Topping (Tyler Kelleher, Gerry Fitzgerald).
Tredje perioden: 3–0 (41.53) Måns Carlsson (Kyle Topping), 4–0 (55.45) Carl Mattsson (Kyle Topping).
Ställning i serien: Modo Hockey–Bik Karlskoga 2–2
Nästa match:
9 april, 19.00, Bik Karlskoga–Modo Hockey
