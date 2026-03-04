Modo Hockey vann med 5–4 hemma mot Oskarshamn

Modo Hockey vann med 5–4 mot Oskarshamn

Modo Hockeys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Jesper Olofsson matchvinnare för Modo Hockey

Det blev dramatiskt när Modo Hockey vann mot Oskarshamn i hockeyallsvenskan på onsdagen. Laget vann med 5–4 (1–1, 1–3, 3–0) hemma i Hägglunds Arena. Jesper Olofsson blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål 17.40 in i tredje perioden.

Segern var Modo Hockeys fjärde på de senaste fem matcherna.

Modo Hockey–Oskarshamn – mål för mål

David Rosander gav gästerna Oskarshamn ledningen efter elva minuter med assist av Viggo Nordlund. Modo Hockey kvitterade till 1–1 efter 13.32 när Alexander Swetlikoff slog till framspelad av Milton Gästrin och Elton Hermansson.

Oskarshamn tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 1–2 efter 1.32 genom Teemu Olavi Lepaus och gick upp till 1–3 innan Modo Hockey svarade.

I periodpausen hade Oskarshamn ledningen med 2–4.

Modo Hockey vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–4 till 5–4 i tredje perioden. Det sista målet kom med drygt två minuter kvar av matchen.

Oskarshamns Viggo Nordlund stod för tre poäng, varav ett mål.

Med en omgång kvar är Modo Hockey på fjärde plats i tabellen medan Oskarshamn är på sjätte plats.

På fredag 6 mars 19.00 spelar Modo Hockey borta mot Almtuna och Oskarshamn borta mot AIK.

Modo Hockey–Oskarshamn 5–4 (1–1, 1–3, 3–0)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (11.30) David Rosander (Viggo Nordlund), 1–1 (13.32) Alexander Swetlikoff (Milton Gästrin, Elton Hermansson).

Andra perioden: 1–2 (21.32) Teemu Olavi Lepaus (Victor Johansson, Samuel Salonen), 1–3 (24.37) Joel Svensson (Viggo Nordlund, Pontus Näsén), 2–3 (32.38) Sebastian Ohlsson (Oscar Pettersson, Jakob Norén), 2–4 (34.56) Viggo Nordlund (Joel Svensson, Pontus Näsén).

Tredje perioden: 3–4 (40.36) Victor Berglund (Tyler Kelleher, Linus Andersson), 4–4 (45.17) Tyler Kelleher (Milton Gästrin, Alexander Swetlikoff), 5–4 (57.40) Jesper Olofsson (Linus Andersson, Jacob Bengtsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 4-1-0

Oskarshamn: 1-1-3

Nästa match:

Modo Hockey: Almtuna IS, borta, 6 mars 19.00

Oskarshamn: AIK, borta, 6 mars 19.00