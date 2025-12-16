Modo Hockey U20 vinnare mot Björklöven i svenska cupen, U20 grupp A herr

Modo Hockey U20 segrade – 5–4 efter straffar

Måns Wiberg avgjorde för Modo Hockey U20

Andra raka nederlaget för Björklöven

Modo Hockey U20 segrade på bortaplan mot Björklöven i svenska cupen, U20 grupp A herr, med 5–4 (1–1, 1–3, 2–0, 0–0, 1–0) efter straffar.

Björklöven–Modo Hockey U20 – mål för mål

Totte Jonsson gav Björklöven ledningen efter 11.00 efter förarbete från Rasmus Becker och Måns Ågren.

Modo Hockey U20 kvitterade till 1–1 efter 12.46 när Alfons Öberg fick träff på pass av Malcom Gästrin och Kalle Byström.

Björklöven stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 1–1 till 4–1.

Modo Hockey U20 reducerade dock till 4–2 genom Ola Hyldmo med 3.56 kvar att spela av perioden.

Gustav Dahlin såg till att Modo Hockey U20 reducerade igen efter 7.41 i tredje perioden på pass av Sebastian Peter och Oliver Svensson.

16.44 in i tredje perioden fick Rasmus Lindström Calland utdelning framspelad av Måns Wiberg och kvitterade.

Modo Hockey U20:s Måns Wiberg satte den avgörande straffen för gästerna.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Björklöven med 5–3.

Nästa motstånd för Björklöven är Timrå U20. Modo Hockey U20 tar sig an Skellefteå AIK U20 borta. Båda matcherna spelas onsdag 17 december 19.00.

Björklöven–Modo Hockey U20 4–5 (1–1, 3–1, 0–2, 0–0, 0–1)

Svenska cupen, U20 grupp A herr

Första perioden: 1–0 (11.00) Totte Jonsson (Rasmus Becker, Måns Ågren), 1–1 (12.46) Alfons Öberg (Malcom Gästrin, Kalle Byström).

Andra perioden: 2–1 (22.58) Max Gustafsson (Mathias Sivertsen Andresen), 3–1 (26.31) Gustav Öberg Andersson (Rasmus Becker, Adam Weiberg), 4–1 (34.19) Oscar Djurberg (Måns Ågren, Eddin Mesanovic), 4–2 (36.04) Ola Hyldmo (Viggo Lundström, John Hägglöf).

Tredje perioden: 4–3 (47.41) Gustav Dahlin (Sebastian Peter, Oliver Svensson), 4–4 (56.44) Rasmus Lindström Calland (Måns Wiberg).

Straffar: 4–5 (65.00) Måns Wiberg.