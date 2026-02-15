Modo Hockey U20 tog hem segern mot Timrå U20 på hemmaplan

Modo Hockey U20 vann med 3–1 mot Timrå U20

Modo Hockey U20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Sebastian Peter avgjorde för Modo Hockey U20

Modo Hockey U20 segrade på hemmaplan i Hägglunds Arena mot Timrå U20 i U20 nationell norra. 3–1 (0–0, 2–0, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Segern var Modo Hockey U20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Modo Hockey U20–Timrå U20 – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

13.27 in i andra perioden gjorde Modo Hockey U20 1–0 genom Malcom Gästrin med assist av Felix Wassberg och Sebastian Peter. Efter 19.17 i andra perioden slog Sebastian Peter till framspelad av John Hägglöf och Gustav Dahlin och gjorde 2–0.

Redan efter 3.16 i tredje perioden reducerade Timrå U20 till 2–1 genom Axel Carnbro efter förarbete från Elias Hedlund. Mer än så blev det dock inte för Timrå U20. 10.54 in i tredje perioden satte Alfons Öberg pucken på pass av Teodor Vettersand och Måns Wiberg och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.

Modo Hockey U20 ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Timrå U20 är på sjunde plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa omgång har Modo Hockey U20 AIK borta i Ulriksdals IP, lördag 21 februari 15.30. Timrå U20 spelar hemma mot Brynäs fredag 20 februari 18.00.

Modo Hockey U20–Timrå U20 3–1 (0–0, 2–0, 1–1)

U20 nationell norra, Hägglunds Arena

Andra perioden: 1–0 (33.27) Malcom Gästrin (Felix Wassberg, Sebastian Peter), 2–0 (39.17) Sebastian Peter (John Hägglöf, Gustav Dahlin).

Tredje perioden: 2–1 (43.16) Axel Carnbro (Elias Hedlund), 3–1 (50.54) Alfons Öberg (Teodor Vettersand, Måns Wiberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U20: 4-0-1

Timrå U20: 2-0-3

Nästa match:

Modo Hockey U20: AIK, borta, 21 februari 15.30

Timrå U20: Brynäs IF, hemma, 20 februari 18.00