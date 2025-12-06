Modo Hockey U20 starkast – efter två sena mål mot Brynäs

Modo Hockey U20 vann med 3–2 efter förlängning

Erik Häggblad avgjorde för Modo Hockey U20

Tre raka mål av Modo Hockey U20

Matchen mellan hemmalaget Brynäs och gästande Modo Hockey U20 i U20 nationell norra var lika efter full tid, efter en sen kvittering av Modo Hockey U20:s Kalle Byström. I förlängningen kunde Modo Hockey U20 avgöra till 3–2 (0–0, 0–2, 2–0, 1–0) genom Erik Häggblad efter 2. 49 och fullborda vändningen.

Timrå U20 nästa för Modo Hockey U20

Den första perioden slutade 0–0.

Theo Östberg gjorde 1–0 till Brynäs 11.28 in i andra perioden efter förarbete av William Bengtsson och Hugo Östberg.

Efter 14.40 i andra perioden nätade Cedrik Johansson på pass av Carl-Wilhelm Brismo och Theo Östberg och gjorde 2–0.

6.10 in i tredje perioden fick Gustav Dahlin utdelning framspelad av Rasmus Ommedal Ohrstrand och Alex Zalesak och reducerade.

Efter 17.52 slog Kalle Byström till på pass av Malcom Gästrin och Sebastian Peter och kvitterade för Modo Hockey U20.

Stor matchhjälte för Modo Hockey U20 2.49 in i förlängningen blev Erik Häggblad med det avgörande målet i förlängningen.

Brynäs har fyra vinster och en förlust och 22–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Modo Hockey U20 har tre vinster och två förluster och 18–15 i målskillnad. Det här var Brynäs tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Modo Hockey U20:s tredje uddamålsseger.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, söndag 7 december möter Brynäs Björklöven hemma i Monitor ERP Arena 12.00 medan Modo Hockey U20 spelar borta mot Timrå U20 11.00.

Brynäs–Modo Hockey U20 2–3 (0–0, 2–0, 0–2, 0–1)

U20 nationell norra, Monitor ERP Arena

Andra perioden: 1–0 (31.28) Theo Östberg (William Bengtsson, Hugo Östberg), 2–0 (34.40) Cedrik Johansson (Carl-Wilhelm Brismo, Theo Östberg).

Tredje perioden: 2–1 (46.10) Gustav Dahlin (Rasmus Ommedal Ohrstrand, Alex Zalesak), 2–2 (57.52) Kalle Byström (Malcom Gästrin, Sebastian Peter).

Förlängning: 2–3 (62.49) Erik Häggblad (Gustav Dahlin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-1-0

Modo Hockey U20: 3-1-1

Nästa match:

Brynäs: IF Björklöven, hemma, 7 december

Modo Hockey U20: Timrå, borta, 7 december