Modo Hockey U20 imponerade – höll nollan och vann

Modo Hockey U20-seger med 2–0 mot Luleå

William Falkenhäll matchvinnare för Modo Hockey U20

Modo Hockey U20 utan insläppt mål

Modo Hockey U20 vann på bortaplan mot Luleå i U20 nationell norra i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–2 (0–1, 0–1, 0–0).

Modo Hockey U20:s huvudtränare Emil Svelander tyckte till om matchen:

– Bra första och andra period. I tredje så räddas vi av en bra målvaktsinsats av Markus Skröder. Vi fortsätter att jobba vidare i vår utvecklingsprocess där vi ska bli lite bättre för varje vecka som går.

Mora nästa för Modo Hockey U20

William Falkenhäll gjorde 1–0 till Modo Hockey U20 efter bara 3.53 assisterad av Elton Hermansson och Erik Häggblad. Efter 14.31 i andra perioden nätade Oliver Svensson på pass av Rasmus Näslund och William Falkenhäll och gjorde 0–2. Tredje perioden blev mållös och Modo Hockey U20 höll i sin 2–0-ledning och vann.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Luleå med 20–24 och Modo Hockey U20 med 12–13 i målskillnad.

I nästa match, lördag 11 oktober möter Luleå Timrå U20 hemma i Coop Norrbotten Arena 15.30 medan Modo Hockey U20 spelar borta mot Mora 16.00.

Luleå–Modo Hockey U20 0–2 (0–1, 0–1, 0–0)

U20 nationell norra, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (3.53) William Falkenhäll (Elton Hermansson, Erik Häggblad).

Andra perioden: 0–2 (34.31) Oliver Svensson (Rasmus Näslund, William Falkenhäll).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 2-1-2

Modo Hockey U20: 2-1-2

Nästa match:

Luleå: Timrå, hemma, 11 oktober

Modo Hockey U20: Mora, borta, 11 oktober