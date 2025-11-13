Modo Hockey U18 vann på bortaplan mot Björklöven U18

Modo Hockey U18 vann med 5–3 mot Björklöven U18

Rasmus Sahlman gjorde två mål för Modo Hockey U18

Malcom Gästrin avgjorde för Modo Hockey U18

Det blev seger för Modo Hockey U18 på bortaplan mot Björklöven U18 i topp 6-serien i U18 regional norr herr, med 5–3 (2–0, 2–3, 1–0).

Rasmus Sahlman tvåmålsskytt för Modo Hockey U18

Modo Hockey U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. I andra perioden var det i stället Björklöven U18 som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–4.

2.10 in i tredje perioden nätade Modo Hockey U18:s Henry Påhlsson framspelad av Melvin Nylén och Emil Öberg och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–5.

När lagen senast möttes blev det seger för Björklöven U18 med 4–1.

I nästa omgång har Björklöven U18 Luleå U18 borta i Lulebohallen, lördag 15 november 15.30. Modo Hockey U18 spelar borta mot Timrå IK U18 onsdag 19 november 19.00.

Björklöven U18–Modo Hockey U18 3–5 (0–2, 3–2, 0–1)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr, Visionite Arena

Första perioden: 0–1 (5.48) Rasmus Sahlman (John Hägglöf, Sam Kusuki), 0–2 (19.55) Kid Åkerman (Emil Wagner).

Andra perioden: 1–2 (20.15) Mathias Sivertsen Andresen (Nick Travergård, Carl Karmehag), 2–2 (21.48) Wiggo Häggström (Eddie Bergmark, Tom Andersson), 3–2 (26.53) Nick Travergård (Mathias Sivertsen Andresen, Carl Karmehag), 3–3 (27.24) Rasmus Sahlman (Emil Öberg, Oscar Eriksson), 3–4 (30.48) Malcom Gästrin (Milan Sundström).

Tredje perioden: 3–5 (42.10) Henry Påhlsson (Melvin Nylén, Emil Öberg).

Nästa match:

Björklöven U18: Luleå HF, borta, 15 november

Modo Hockey U18: Timrå IK, borta, 19 november