Modo Hockey U18 avgjorde i tredje perioden mot Östersunds IK U18

Modo Hockey U18 segrade – 2–0 mot Östersunds IK U18

Modo Hockey U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Kid Åkerman avgjorde för Modo Hockey U18

Modo Hockey U18 segrade borta mot Östersunds IK U18 i U18 regional norr herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Modo Hockey U18 drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 0–2 (0–0, 0–0, 0–2).

Segern var Modo Hockey U18:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Östersunds IK U18–Modo Hockey U18 – mål för mål

Det gjordes inga mål under matchens första eller andra period.

I tredje perioden gjorde Modo Hockey U18 0–1 efter 1.26 genom Kid Åkerman framspelad av Oscar Westberg. Och med bara 14 sekunder kvar satte Oscar Westberg avgörande 0–2.

Modo Hockey U18 ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Östersunds IK U18 är på sjunde plats. Så sent som den 13 oktober låg Modo Hockey U18 på sjunde plats i tabellen.

Östersunds IK U18–Modo Hockey U18 0–2 (0–0, 0–0, 0–2)

U18 regional norr herr, Östersund Arena

Tredje perioden: 0–1 (41.26) Kid Åkerman (Oscar Westberg), 0–2 (59.46) Oscar Westberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK U18: 1-0-4

Modo Hockey U18: 5-0-0

Nästa match:

Modo Hockey U18: Clemensnäs HC, borta, 2 november