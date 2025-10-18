Modo Hockey tog klar seger – höll nollan mot Brynäs

Seger för Modo Hockey med 4–0 mot Brynäs

Modo Hockeys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ebba Hedqvist med två mål för Modo Hockey

Fyra mål framåt och hållen nolla. Modo Hockey tog en klar seger hemma mot Brynäs i SDHL. Slutresultatet blev 4–0 (0–0, 2–0, 2–0).

– Mycket bra prestation i 60 minuter. Vi gjorde ett bra jobb med att begränsa deras chanser och vi gjorde ett fantastiskt jobb i offensiv zon med att skapa chanser och utnyttja dem, kommenterade Modo Hockeys tränare Jared Cipparone.

Segern var Modo Hockeys fjärde på de senaste fem matcherna.

Den första perioden slutade mållös. Ebba Hedqvist gjorde 1–0 till Modo Hockey 4.42 in i andra perioden på pass av Mira Hallin.

Efter 8.11 i andra perioden slog Moa Johannesson till framspelad av Lovisa Engström och Ebba Hedqvist och gjorde 2–0.

Modo Hockey fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 4–0. Målen i sista perioden gjordes av Ebba Hedqvist och Alyssa Mcleod.

Modo Hockeys Ebba Hedqvist stod för två mål och ett assist.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Modo Hockey på fjärde plats och Brynäs på tredje plats.

I nästa omgång har Modo Hockey Luleå hemma i Hägglunds Arena, lördag 25 oktober 13.00. Brynäs spelar hemma mot Skellefteå AIK fredag 24 oktober 18.00.

Modo Hockey–Brynäs 4–0 (0–0, 2–0, 2–0)

SDHL, Hägglunds Arena

Andra perioden: 1–0 (24.42) Ebba Hedqvist (Mira Hallin), 2–0 (28.11) Moa Johannesson (Lovisa Engström, Ebba Hedqvist).

Tredje perioden: 3–0 (48.47) Ebba Hedqvist (Alyssa Mcleod, Wilma Sundin), 4–0 (58.35) Alyssa Mcleod (Aoi Shiga, Wilma Sundin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 4-0-1

Brynäs: 3-0-2

Nästa match:

Modo Hockey: Luleå/MSSK, hemma, 25 oktober

Brynäs: Skellefteå AIK, hemma, 24 oktober