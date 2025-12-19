Modo Hockey segrade mot SSK i hockeyallsvenskan

Modo Hockey vann med 3–1 mot SSK

Modo Hockeys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Jesper Olofsson matchvinnare för Modo Hockey

Modo Hockey vann mötet i hockeyallsvenskan på bortaplan mot SSK, med 3–1 (1–1, 2–0, 0–0).

Segern var Modo Hockeys fjärde på de senaste fem matcherna.

Almtuna nästa för Modo Hockey

Filip Engarås gav SSK ledningen efter fyra minuter framspelad av Carter Ashton och Daniel Norbe.

Modo Hockey kvitterade till 1–1 efter 10.44 när Elton Hermansson fick träff efter förarbete från Victor Berglund och Gerry Fitzgerald.

Modo Hockey gjorde också 1–2 efter 4.02 i andra perioden när Jesper Olofsson fick träff framspelad av Jakob Norén och Adam Werner.

Tyler Kelleher gjorde dessutom 1–3 efter 12.13 på pass av Victor Berglund och Gerry Fitzgerald. Kelleher fullbordade därmed lagets vändning.

Tredje perioden blev mållös och Modo Hockey höll i sin 3–1-ledning och vann.

Lördag 27 december spelar SSK borta mot AIK 18.00 och Modo Hockey mot Almtuna hemma 15.00 i Hägglunds Arena.

SSK–Modo Hockey 1–3 (1–1, 0–2, 0–0)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (4.50) Filip Engarås (Carter Ashton, Daniel Norbe), 1–1 (10.44) Elton Hermansson (Victor Berglund, Gerry Fitzgerald).

Andra perioden: 1–2 (24.02) Jesper Olofsson (Jakob Norén, Adam Werner), 1–3 (32.13) Tyler Kelleher (Victor Berglund, Gerry Fitzgerald).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 2-0-3

Modo Hockey: 4-1-0

Nästa match:

SSK: AIK, borta, 27 december 18.00

Modo Hockey: Almtuna IS, hemma, 27 december 15.00