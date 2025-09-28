Modo Hockey avgjorde i tredje perioden mot Almtuna

Modo Hockey vann med 3–2 mot Almtuna

Modo Hockey segrade borta mot Almtuna i hockeyallsvenskan. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Modo Hockey fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–3 (2–1, 0–1, 0–1).

Almtuna startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Mikkel Oby Olsen och Albin Eriksson innan Modo Hockey svarade och gjorde 2–1 genom Jesper Olofsson. Efter 2.23 i andra perioden nätade Milton Gästrin, framspelad av Jacob Bengtsson och Tyler Kelleher och kvitterade för Modo Hockey. 9.22 in i tredje perioden slog Måns Carlsson till på pass av Alexander Swetlikoff och Hugo Hallin och avgjorde matchen. Därmed hade Modo Hockey vänt matchen.

För Almtuna gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Modo Hockey är på tredje plats.

I nästa omgång har Almtuna Mora hemma i Upplandsbilforum Arena, onsdag 1 oktober 19.00. Modo Hockey spelar hemma mot Troja-Ljungby tisdag 30 september 19.00.

Almtuna–Modo Hockey 2–3 (2–1, 0–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 1–0 (3.53) Mikkel Oby Olsen (Lucas Stockselius, Hannes Hellberg), 2–0 (4.16) Albin Eriksson (William Proos), 2–1 (19.19) Jesper Olofsson (Sverre Rönningen).

Andra perioden: 2–2 (22.23) Milton Gästrin (Jacob Bengtsson, Tyler Kelleher).

Tredje perioden: 2–3 (49.22) Måns Carlsson (Alexander Swetlikoff, Hugo Hallin).

