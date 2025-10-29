Modo Hockey avgjorde i tredje perioden mot AIK

Modo Hockey segrade – 4–3 mot AIK

Modo Hockeys nionde seger på de senaste tio matcherna

Linus Andersson med två mål för Modo Hockey

Modo Hockey segrade hemma mot AIK i hockeyallsvenskan. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Modo Hockey fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 4–3 (1–1, 1–1, 2–1).

Segern var Modo Hockeys nionde på de senaste tio matcherna, och åttonde hemmasegern i rad.

Tyler Kelleher blev matchvinnare

Första perioden var jämn. AIK inledde bäst och tog ledningen genom Ludwig Blomstrand efter 12.09, men Modo Hockey kvitterade genom Linus Andersson bara en minut senare. Modo Hockey tog ledningen med 2–1 genom Emil Larsson efter 7.26 i andra perioden.

AIK gjorde 2–2 genom Oscar Nord efter 7.50 av perioden. Efter 1.12 i tredje perioden gjorde AIK 2–3 genom Oskar Magnusson.

Tyler Kelleher och Linus Andersson gjorde att Modo Hockey vände till underläget till ledning med 4–3.

Modo Hockeys Linus Andersson stod för två mål och två assists och Tyler Kelleher gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Det här var Modo Hockeys femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också AIK:s tredje uddamålsförlust.

Nästa motstånd för Modo Hockey är Västerås. AIK tar sig an Vimmerby hemma. Båda matcherna spelas fredag 31 oktober 19.00.

Modo Hockey–AIK 4–3 (1–1, 1–1, 2–1)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (12.09) Ludwig Blomstrand (Simon Åkerström, Scott Pooley), 1–1 (13.22) Linus Andersson (Tyler Kelleher, Victor Berglund).

Andra perioden: 2–1 (27.26) Emil Larsson (Linus Andersson, Tyler Kelleher), 2–2 (27.50) Oscar Nord (Rasmus Rudslätt, Viggo Gustafsson).

Tredje perioden: 2–3 (41.12) Oskar Magnusson (William Pethrus, Anders Grönlund), 3–3 (47.47) Linus Andersson (Emil Larsson, Milton Gästrin), 4–3 (51.14) Tyler Kelleher (Alexander Swetlikoff, Linus Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 4-1-0

AIK: 2-0-3

Nästa match:

Modo Hockey: Västerås IK, hemma, 31 oktober

AIK: Vimmerby HC, hemma, 31 oktober