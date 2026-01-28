Mjölbys fina svit mot Kungälv fortsätter

Mjölby-seger med 9–0 mot Kungälv

Olle Henell avgjorde för Mjölby

Sjunde förlusten i följd för Kungälv

Mjölby fortsätter att ha det lätt mot Kungälv i hockeyettan södra. På onsdagen vann Mjölby på nytt – den här gången med hela 9–0 (2–0, 5–0, 2–0) hemma i ProTrain Arena. Det var Mjölbys åttonde raka seger mot Kungälv.

Därmed slutade sviten vid fyra förluster i rad för Mjölby.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Mjölby höll nollan.

Mariestad nästa för Mjölby

Olle Henell gjorde 1–0 till Mjölby efter 7.12 efter förarbete från Arvid Pousette. 2–0 kom efter 19.47 när David Lindholm hittade rätt med assist av Sebastian Lundman och Adam Lindblad.

Även i andra perioden var Mjölby starkast och gick från 2–0 till 7–0 genom två mål av Arvid Pousette, ett mål av Edvin Lundqvist, ett mål av David Lindholm och ett mål av Sebastian Lundman.

12.13 in i tredje perioden satte Christoffer Rapp pucken på pass av David Bremer och William Strand och ökade ledningen. Adam Sikl gjorde också 9–0 efter förarbete av Sebastian Lundman och Adam Lindblad efter 13.12. 9–0-målet blev matchens sista.

Mjölbys Sebastian Lundman stod för ett mål och tre assists, Arvid Pousette gjorde två mål och ett målgivande pass och Olle Henell gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Mjölby har en seger och fyra förluster och 18–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kungälv har fem förluster och 5–26 i målskillnad.

Det här betyder att Mjölby ligger kvar på tionde plats i tabellen och Kungälv på 17:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mjölby med 4–3.

På söndag 1 februari 16.00 spelar Mjölby borta mot Mariestad och Kungälv borta mot Dalen.

Mjölby–Kungälv 9–0 (2–0, 5–0, 2–0)

Hockeyettan södra, ProTrain Arena

Första perioden: 1–0 (7.12) Olle Henell (Arvid Pousette), 2–0 (19.47) David Lindholm (Sebastian Lundman, Adam Lindblad).

Andra perioden: 3–0 (20.16) Arvid Pousette (Andreas Nelly, Olle Henell), 4–0 (23.27) Edvin Lundqvist (David Bremer, William Strand), 5–0 (23.53) Arvid Pousette (Olle Henell, Andreas Nelly), 6–0 (28.52) David Lindholm (Sebastian Lundman), 7–0 (39.18) Sebastian Lundman.

Tredje perioden: 8–0 (52.13) Christoffer Rapp (David Bremer, William Strand), 9–0 (53.12) Adam Sikl (Sebastian Lundman, Adam Lindblad).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 1-1-3

Kungälv: 0-1-4

Nästa match:

Mjölby: Mariestad BoIS HC, borta, 1 februari 16.00

Kungälv: HC Dalen, borta, 1 februari 16.00