Mjölby utklassade Mighty Ravens på bortaplan

Mjölby-seger med 11–4 mot Mighty Ravens

Max Cedbro avgjorde för Mjölby

Mighty Ravens nionde raka förlust

Mjölby dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Mighty Ravens i U20 division 1 C syd herr med hela 11–4 (6–0, 4–2, 1–2).

Nässjö nästa för Mjölby

Mjölby dominerade i första perioden som laget vann klart med 6–0.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–4 och ställningen efter två perioder var 2–10.

Mighty Ravens reducerade dock till 3–10 genom Felix Andersson tidigt i tredje perioden av perioden.

Efter 10.18 ökade Mjölby på till 3–11 genom Olle Appelqvist.

Felix Andersson reducerade förvisso men närmare än 4–11 kom inte Mighty Ravens. Mjölby tog därmed en stabil seger.

Mjölbys Anton Nyqvist stod för fyra poäng, varav två mål, Philip Bågenklint gjorde ett mål och spelade fram till två mål, Miliam Sjöö-Laisio hade tre assists, Noel Eriksson gjorde ett mål och två assist, Leo Andersson gjorde två mål och ett assist och Theo Cannervik gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Mighty Ravens har fem förluster och 12–51 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mjölby har två vinster och tre förluster och 40–27 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Mjölby HC med 6–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 1 november. Då möter Mighty Ravens Dalen i Smedjehov 14.00. Mjölby tar sig an Nässjö hemma 12.00.

Mighty Ravens–Mjölby 4–11 (0–6, 2–4, 2–1)

U20 division 1 C syd herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (1.47) Leo Andersson, 0–2 (3.03) Anton Nyqvist (Max Cedbro), 0–3 (4.27) Leo Andersson (Theo Cannervik, Otto Björk), 0–4 (12.05) Anton Nyqvist (Philip Bågenklint), 0–5 (12.23) Max Cedbro (Anton Nyqvist, Philip Bågenklint), 0–6 (17.52) Olle Andersson (Miliam Sjöö-Laisio, Noel Eriksson).

Andra perioden: 0–7 (23.58) Theo Cannervik (Ludvig Junebäck, Herman Eriksson), 0–8 (25.17) Noel Eriksson (Miliam Sjöö-Laisio, Olle Appelqvist), 0–9 (32.24) Philip Bågenklint (Anton Nyqvist, Harry Hallin), 0–10 (35.06) Theo Cannervik (Leo Andersson), 1–10 (36.18) Gustav Ström (Erik Torneus, Gustav Epparn), 2–10 (36.59) Felix Kinnander.

Tredje perioden: 3–10 (44.50) Felix Andersson (William Svahn), 3–11 (50.18) Olle Appelqvist (Noel Eriksson, Miliam Sjöö-Laisio), 4–11 (54.35) Felix Andersson (Gustav Epparn, Arvid Benegård Sjösten).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mighty Ravens: 0-0-5

Mjölby: 2-0-3

Nästa match:

Mighty Ravens: HC Dalen, borta, 1 november

Mjölby: Nässjö HC, hemma, 1 november