Mjölby tog revansch på Dalen

Mjölby-seger med 5–2 mot Dalen

Max Cedbro med två mål för Mjölby

Andra raka segern för Mjölby

Det blev 5–2 (1–1, 2–0, 2–1) till Mjölby när laget mötte Dalen på lördagen i U20 division 1 C syd herr. Med det tog hemmalaget Mjölby en skön revansch, då Dalen vann senaste mötet lagen emellan med hela 8–1.

– Idag kom vi ihop som ett lag. Jag var inte helt nöjd med första perioden, men jag är väldigt nöjd med grabbarnas arbete, inställning och spel i andra och tredje. All kredd till spelarna och vår målvakt som gör ett par högklassiga räddningar som håller Dalen borta från reduceringar. Det är den här typen av laginsats som gör skillnaden jämfört med vårt förra möte, tyckte Mjölbys tränare Alexander Björk, efter matchen.

Max Cedbro tvåmålsskytt för Mjölby

Jonathan Sagemar gav Dalen ledningen efter 6.07 efter förarbete av Vidar Lindström och Leo Serup.

Efter 15.14 kvitterade Mjölby när Harry Hallin fick träff framspelad av Anton Nyqvist.

Mjölby gjorde också 2–1 efter 9.08 i andra perioden när Anton Nyqvist fick träff framspelad av Max Cedbro.

Max Cedbro gjorde dessutom 3–1 efter 14.06 på pass av Leo Andersson och Herman Eriksson.

Mjölby gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 3–1 till 5–1, målen av Herman Eriksson och Max Cedbro. Målen punkterade matchen.

Anton Rydqvist reducerade förvisso men närmare än 5–2 kom inte Dalen. Mjölby tog därmed en säker seger.

Max Cedbro gjorde två mål för Mjölby och ett målgivande pass och Leo Andersson hade tre assists.

Resultaten i sista omgången betyder att Mjölby slutar på femte plats i tabellen och Dalen på tredje plats.

Mjölby–Dalen 5–2 (1–1, 2–0, 2–1)

U20 division 1 C syd herr, ProTrain Arena

Första perioden: 0–1 (6.07) Jonathan Sagemar (Vidar Lindström, Leo Serup), 1–1 (15.14) Harry Hallin (Anton Nyqvist).

Andra perioden: 2–1 (29.08) Anton Nyqvist (Max Cedbro), 3–1 (34.06) Max Cedbro (Leo Andersson, Herman Eriksson).

Tredje perioden: 4–1 (47.58) Herman Eriksson (Leo Andersson, Harry Hallin), 5–1 (51.40) Max Cedbro (Leo Andersson, Philip Bågenklint), 5–2 (56.00) Anton Rydqvist (Vidar Lindström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 3-0-2

Dalen: 3-0-2