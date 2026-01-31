Mio Forssell i målform när Skellefteå AIK U18 vann mot Almtuna

Skellefteå AIK U18 segrade – 4–2 mot Almtuna

Mio Forssell gjorde två mål för Skellefteå AIK U18

Andra raka segern för Skellefteå AIK U18

Hemmalaget Skellefteå AIK U18 tog hem de tre poängen efter seger mot Almtuna i U18 Nationell norra herr. 4–2 (1–0, 1–1, 2–1) slutade matchen på lördagen.

Mio Forssell tvåmålsskytt för Skellefteå AIK U18

Skellefteå AIK U18 tog ledningen efter 17.13 genom Mio Forssell assisterad av Love Lorentzon och Vilmer Ekblad.

Efter 13.26 i andra perioden slog Douglas Lundmark till framspelad av Elias Berger och Jack Wernerson och kvitterade för Almtuna. Skellefteå AIK U18:s Olle Lundström gjorde 2–1 efter 14.01 på pass av Werner Hansson och Mio Forssell.

Skellefteå AIK U18 utökade ledningen genom Mio Forssell som gjorde sitt andra mål efter 39 sekunder i tredje perioden.

Almtuna reducerade dock till 3–2 genom Neo Björklund tidigt i perioden av perioden.

Skellefteå AIK U18 kunde dock avgöra till 4–2 efter 5.20 i tredje perioden genom Andreas Harlin Sundin.

Skellefteå AIK U18:s Mio Forssell stod för två mål och ett assist.

Skellefteå AIK U18 har två segrar och tre förluster och 17–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Almtuna har fyra vinster och en förlust och 18–9 i målskillnad.

Skellefteå AIK U18 ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Almtuna ligger på sjätte plats. Ett fint lyft för Skellefteå AIK U18 som låg på åttonde plats så sent som den 4 januari.

Lagen möts på nytt i Gränbyhallen den 14 mars.

I nästa match möter Skellefteå AIK U18 Brynäs hemma och Almtuna möter Luleå U18 borta. Båda matcherna spelas söndag 1 februari 12.00.

Skellefteå AIK U18–Almtuna 4–2 (1–0, 1–1, 2–1)

U18 Nationell norra herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (17.13) Mio Forssell (Love Lorentzon, Vilmer Ekblad).

Andra perioden: 1–1 (33.26) Douglas Lundmark (Elias Berger, Jack Wernerson), 2–1 (34.01) Olle Lundström (Werner Hansson, Mio Forssell).

Tredje perioden: 3–1 (40.39) Mio Forssell (Love Lorentzon, Vilmer Ekblad), 3–2 (43.01) Neo Björklund (Martin Kristoffer Moestue Lindseth, Robin Wallmark Holmström), 4–2 (45.20) Andreas Harlin Sundin (Malte Olofsson, Kim Tjärnström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U18: 2-1-2

Almtuna: 4-0-1

Nästa match:

Skellefteå AIK U18: Brynäs IF, hemma, 1 februari 12.00

Almtuna: Luleå HF, borta, 1 februari 12.00