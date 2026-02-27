Minnesota vann toppmötet borta mot Colorado

Minnesota-seger med 5–2 mot Colorado

Minnesotas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Mats Zuccarello matchvinnare för Minnesota

Det var toppmöte i NHL under fredagen när Colorado tog emot tredjeplacerade Minnesota. Minnesota vann matchen med 5–2 (0–0, 2–1, 3–1).

Därmed har Minnesota vunnit sex matcher i rad i NHL.

Colorado–Minnesota – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Efter 7.48 i andra perioden gjorde Minnesota 0–1 genom Joel Eriksson Ek.

Colorado kvitterade till 1–1 genom Martin Necas efter 13.30 av perioden.

Minnesota gjorde 1–2 genom Joel Eriksson Ek som gjorde sitt andra mål efter 17.37.

Minnesota tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 15.08 genom Mats Zuccarello och gick upp till 1–4 innan Colorado svarade.

Segern skrevs till slut till 2–5 för Minnesota.

Matt Boldy gjorde två mål för Minnesota och spelade dessutom fram till två mål.

Colorado har tre vinster och två förluster och 15–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Minnesota möter Utah Mammoth borta lördag 28 februari 03.00.

Colorado–Minnesota 2–5 (0–0, 1–2, 1–3)

NHL, Ball Arena

Andra perioden: 0–1 (27.48) Joel Eriksson Ek (Matt Boldy, Kirill Kaprizov), 1–1 (33.30) Martin Necas (Nathan MacKinnon, Josh Manson), 1–2 (37.37) Joel Eriksson Ek (Matt Boldy, Quinn Hughes).

Tredje perioden: 1–3 (55.08) Mats Zuccarello (Ryan Hartman, Kirill Kaprizov), 1–4 (56.38) Matt Boldy, 2–4 (59.03) Martin Necas (Nathan MacKinnon, Gabriel Landeskog), 2–5 (59.28) Matt Boldy (Brock Faber, Jacob Middleton).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 3-0-2

Minnesota: 5-0-0

Nästa match:

Minnesota: Utah Mammoth, borta, 28 februari 03.00