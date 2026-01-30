Minnesota vann på hemmaplan mot Calgary

Minnesota segrade – 4–1 mot Calgary

Vinnie Hinostroza avgjorde för Minnesota

Andra raka segern för Minnesota

Det blev Minnesota som vann på hemmaplan mot Calgary i NHL. 4–1 (2–0, 0–0, 2–1) slutade matchen på fredagen.

Minnesota–Calgary – mål för mål

Minnesota startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 2.43 slog Danila Jurov till framspelad av Vladimir Tarasenko och Daemon Hunt. Efter 10.37 gjorde laget 2–0 genom Vinnie Hinostroza efter förarbete från Jacob Middleton och Jared Spurgeon.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

5.49 in i tredje perioden fick Morgan Frost utdelning på pass av Jonathan Huberdeau och reducerade. Men mer än så orkade Calgary inte med. 17.17 in i perioden nätade Minnesotas Matt Boldy framspelad av Kirill Kaprizov och Quinn Hughes och ökade ledningen. Efter 17.45 nätade Kirill Kaprizov framspelad av Brock Faber och Joel Eriksson Ek och ökade ledningen för Minnesota.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Minnesota Edmonton borta i Rogers Place, söndag 1 februari 04.00. Calgary spelar hemma mot San Jose lördag 31 januari 22.00.

Minnesota–Calgary 4–1 (2–0, 0–0, 2–1)

NHL, Grand Casino Arena

Första perioden: 1–0 (2.43) Danila Jurov (Vladimir Tarasenko, Daemon Hunt), 2–0 (10.37) Vinnie Hinostroza (Jacob Middleton, Jared Spurgeon).

Tredje perioden: 2–1 (45.49) Morgan Frost (Jonathan Huberdeau), 3–1 (57.17) Matt Boldy (Kirill Kaprizov, Quinn Hughes), 4–1 (57.45) Kirill Kaprizov (Brock Faber, Joel Eriksson Ek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 3-1-1

Calgary: 0-2-3

Nästa match:

Minnesota: Edmonton Oilers, borta, 1 februari 04.00

Calgary: San Jose Sharks, hemma, 31 januari 22.00