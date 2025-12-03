Minnesota vann mot Edmonton efter mål av Jonas Brodin

Minnesota vann med 1–0 mot Edmonton

Minnesotas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Jonas Brodin avgjorde för Minnesota

Minnesota vann – med matchens enda mål – på bortaplan mot Edmonton i NHL. Målet gjorde Jonas Brodin, redan i första perioden.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Minnesota höll nollan.

Segern var Minnesotas åttonde på de senaste nio matcherna, och femte raka segern på bortaplan.

Det här var Edmontons nionde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Minnesotas sjunde uddamålsseger.

I nästa match möter Edmonton Seattle hemma och Minnesota möter Calgary borta. Båda matcherna spelas fredag 5 december 03.00.

Edmonton–Minnesota 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 0–1 (13.11) Jonas Brodin (Nico Sturm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 2-1-2

Minnesota: 4-1-0

Nästa match:

Edmonton: Seattle Kraken, hemma, 5 december

Minnesota: Calgary Flames, borta, 5 december