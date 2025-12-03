Minnesota vann mot Edmonton efter mål av Jonas Brodin
- Minnesota vann med 1–0 mot Edmonton
- Minnesotas åttonde seger på de senaste nio matcherna
- Jonas Brodin avgjorde för Minnesota
Minnesota vann – med matchens enda mål – på bortaplan mot Edmonton i NHL. Målet gjorde Jonas Brodin, redan i första perioden.
Det här var sjätte gången den här säsongen som Minnesota höll nollan.
Segern var Minnesotas åttonde på de senaste nio matcherna, och femte raka segern på bortaplan.
Edmonton–Minnesota – mål för mål
Det här var Edmontons nionde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Minnesotas sjunde uddamålsseger.
I nästa match möter Edmonton Seattle hemma och Minnesota möter Calgary borta. Båda matcherna spelas fredag 5 december 03.00.
Edmonton–Minnesota 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)
NHL, Rogers Place
Första perioden: 0–1 (13.11) Jonas Brodin (Nico Sturm).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Edmonton: 2-1-2
Minnesota: 4-1-0
Nästa match:
Edmonton: Seattle Kraken, hemma, 5 december
Minnesota: Calgary Flames, borta, 5 december
